Карпин отреагировал на отказ капитана «Зенита» выступать за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил решение Дугласа Сантоса вернуть бразильское спортивное гражданство.
«Было понятно, за какую сборную он хочет играть. Вам непонятно? Всe понятно было и до этого.
Паспорт он получал не в сборной. Чего расстраиваться? Ему 31, может, ему 40 будет, когда его вернут.
Он колебался, когда был в расширенном списке. Зачем нам те, кто колеблется? Нам нужны те, кто хочет играть за сборную России. Лично не общались с ним, через посредников», – сказал Карпин.
- Капитан «Зенита» получил гражданство РФ осенью 2024 года.
- Сантос в петербургском клубе с 2019 года.
- Его вызвали на сентябрьские матчи сборной Бразилии.
Источник: «Матч ТВ»