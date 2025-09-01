Гурцкая оценил скандал с участием Кордобы

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал красную карточку форварда «Краснодара» Джона Кордобы в ходе гостевой игры 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Нападающего удалили на 56-й минуте.

Он махнул ногой и, возможно, зацепил Мойзеса.

Кордоба пригрозил, что покинет «Краснодар» из-за несправедливого судейства.

– Кордоба наговорил очень много странных вещей. Это не первый раз, когда его выводят из себя. Задача защитников соперника – вывести его из себя.

– Кордоба выразил недовольство работой судей и желание покинуть «Краснодар».

– Надеюсь, его успокоят. Я хочу высказать недовольство пресс-службой «Краснодара» за то, что они дали Кордобе говорить после матча. Он перевозбужденный игрок, и за такие слова его могут дисквалифицировать.

Сейчас найдут, что в переводе с испанского какое-нибудь неподходящее слово. Это же конкретная провокация – брать интервью у игрока, который и так заведен.