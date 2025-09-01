Радимов назвал проблему в составе «Локомотива»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о проблеме в составе «Локомотива». В домашнем матче 7-го тура РПЛ красно-зеленые сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2), ведя по ходу встречи с разницей в два мяча.
«У «Локомотива» проблемы в центральной зоне защиты – мы это говорим уже не первый год. Нет центрального столпа обороны, как Нино в «Зените», Бабич в «Спартаке», Дивеев в ЦСКА. Поэтому и пропускают два‑три гола.
Сколько нужно забивать тогда, чтобы выиграть? Еще три тура назад они возглавляли таблицу с отрывом. Понятно, что вместо 2:2 могло быть 3:1. Но «Локомотив» во втором тайме начинает валять дурака – это факт.
Нельзя так упускать преимущество. Ребят, вы так не только за чемпионство не будете бороться, но даже за тройку», – сказал Радимов.
- Голы у «Локомотива» в этой игре забили Дмитрий Воробьев на 3-й минуте и Дмитрий Баринов на 44-й. У самарцев отличились Амар Рахманович на 53-й и Вадим Раков на 90+6-й с пенальти.
- Красно-зеленые занимают в РПЛ 4-е место с 15 очками после 7 туров. Команд пропустила в матчах текущего чемпионата России 11 голов.