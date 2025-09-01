Радимов назвал проблему в составе «Локомотива»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о проблеме в составе «Локомотива». В домашнем матче 7-го тура РПЛ красно-зеленые сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2), ведя по ходу встречи с разницей в два мяча.

«У «Локомотива» проблемы в центральной зоне защиты – мы это говорим уже не первый год. Нет центрального столпа обороны, как Нино в «Зените», Бабич в «Спартаке», Дивеев в ЦСКА. Поэтому и пропускают два‑три гола.

Сколько нужно забивать тогда, чтобы выиграть? Еще три тура назад они возглавляли таблицу с отрывом. Понятно, что вместо 2:2 могло быть 3:1. Но «Локомотив» во втором тайме начинает валять дурака – это факт.

Нельзя так упускать преимущество. Ребят, вы так не только за чемпионство не будете бороться, но даже за тройку», – сказал Радимов.