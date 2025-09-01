Тюкавин может сыграть против «Спартака»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может выйти на поле в матче со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ.

Определяющей станет ближайшая неделя, когда Тюкавин должен впервые сыграть после разрыва «крестов» в спарринге с молодежной командой «Динамо». Если все пойдет по плану, форвард войдет в заявку бело-голубых на встречу с красно-белыми.