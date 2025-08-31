Лига 1. «Монако» вырвал победу у «Страсбура» на 90+6-й минуте, Головина заменили на 85-й

В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монако» дома победил «Страсбур» со счетом 3:2.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте. На его счету нет голевых действий.

Хозяева открыли счет на 6-й минуте матча усилиями Магнеса Аклиуша. На 48-й Фоларин Балогун удвоил преимущество «Монако».

«Страсбур» отыгрался во второй половине второго тайма. Дилан Баква забил гол на 73-й минуте, а на 76-й минуте с пенальти отличился Хоакин Паничелли.

Победу «Монако» принес Такуми Минамино, отличившийся на 90+6-й минуте.

Монегаски занимают в Лиге 1 4-е место с 6 очками после 3 туров. «Страсбур» с 6 очками идет 6-м.