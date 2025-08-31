Лига 1. «Монако» вырвал победу у «Страсбура» на 90+6-й минуте, Головина заменили на 85-й

В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монако» дома победил «Страсбур» со счетом 3:2.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте. На его счету нет голевых действий.
Хозяева открыли счет на 6-й минуте матча усилиями Магнеса Аклиуша. На 48-й Фоларин Балогун удвоил преимущество «Монако».
«Страсбур» отыгрался во второй половине второго тайма. Дилан Баква забил гол на 73-й минуте, а на 76-й минуте с пенальти отличился Хоакин Паничелли.
Победу «Монако» принес Такуми Минамино, отличившийся на 90+6-й минуте.
Монегаски занимают в Лиге 1 4-е место с 6 очками после 3 туров. «Страсбур» с 6 очками идет 6-м.
Франция. Лига 1. 3 тур
Монако - Страсбур - 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 - М. Аклиуш, 6; 2:0 - Ф. Балогун, 48; 2:1 - Д. Баква, 73; 2:2 - Х. Паничелли, 76 (с пенальти); 3:2 - Т. Минамино, 90+6.
Удаления: нет - Р. Нзингула, 90+9.
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Кайо Энрике
0%
Джордан Тезе
0%
Эрик Дайер
0%
Кристиан Мависса Элеби
0%
Денис Закария
0%
Ламин Камара
0%
Александр Головин
0%
Магнес Аклиуш
0%
Фоларин Балогун
0%
Мика Бирет
0%
Филипп Кен
0%
Мамаду Кулибали
0%
Аладжи Бамба
0%
Такуми Минамино
0%
Джордж Иленихена
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Лукас Хегсберг
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Рафаэль Луиш
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Феликс Лемарешаль
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Матис Амугу
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Абдул Уаттара
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Диегу Морейра
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Хоакин Паничелли
0%
Рабби Нзингула
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Самир Эль-Мурабе
0%
Кендри Паес
0%
Самуэль Амо-Амейав
0%
Дилан Баква
0%
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Источник: «Бомбардир»