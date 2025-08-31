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  • Лига 1. «Монако» вырвал победу у «Страсбура» на 90+6-й минуте, Головина заменили на 85-й

Лига 1. «Монако» вырвал победу у «Страсбура» на 90+6-й минуте, Головина заменили на 85-й

31 августа 2025, 20:20

В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монако» дома победил «Страсбур» со счетом 3:2.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте. На его счету нет голевых действий.

Хозяева открыли счет на 6-й минуте матча усилиями Магнеса Аклиуша. На 48-й Фоларин Балогун удвоил преимущество «Монако».

«Страсбур» отыгрался во второй половине второго тайма. Дилан Баква забил гол на 73-й минуте, а на 76-й минуте с пенальти отличился Хоакин Паничелли.

Победу «Монако» принес Такуми Минамино, отличившийся на 90+6-й минуте.

Монегаски занимают в Лиге 1 4-е место с 6 очками после 3 туров. «Страсбур» с 6 очками идет 6-м.

Франция. Лига 1. 3 тур
Монако - Страсбур - 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 - М. Аклиуш, 6; 2:0 - Ф. Балогун, 48; 2:1 - Д. Баква, 73; 2:2 - Х. Паничелли, 76 (с пенальти); 3:2 - Т. Минамино, 90+6.
Удаления: нет - Р. Нзингула, 90+9.
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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Страсбур Монако Головин Александр
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