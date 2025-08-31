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  • Девушка Пиняева отреагировала на упущенную победу «Локо» одним матерным словом

Девушка Пиняева отреагировала на упущенную победу «Локо» одним матерным словом

31 августа 2025, 18:11
8

Наталья Алешина, девушка нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева, недовольна исходом матча 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2).

«*** [Офигеть]» – написала девушка в телеграм-канале.

  • «Локомотив» вел 2:0.
  • «Крылья» спаслись на 90+6 минуте.
  • Москвичи во 2-м матче РПЛ подряд вели 2:0, но потеряли очки.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Локомотив Пиняев Сергей
Комментарии (8)
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subbotaspartak
1756654661
Очень важное замечание... для Бомбардира.
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PAREVG.
1756655635
И как мы жили не зная этого? Хотя если честно, я сам "молодец". так как открыл эту "новость"...
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IVANRUS777
1756659142
Сам бомбардир банит за обычные слова, а не говоря уже о мате, и такие новости выкладывают ниже плинтуса. Позорники
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Томик
1756660077
Зачем такие девушки? Ему же не надо лучших из худших выбирать.
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edw7777
1756661256
Я бы такую бросил тут же, несмотря на самые сильные чувства. Женщина и мат, как и татуировки, вещи несовместимые
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Иван Петров 1986
1756661859
А вам не кажется, что девушке, даже девушке пиняева, не хорошо матом ругаться. Зачем про эту дуру тут рассказывать?
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somn
1756662805
Это даже не смешно. Публиковать такой материал...
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