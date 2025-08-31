Девушка Пиняева отреагировала на упущенную победу «Локо» одним матерным словом

Наталья Алешина, девушка нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева, недовольна исходом матча 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2).
«*** [Офигеть]» – написала девушка в телеграм-канале.
- «Локомотив» вел 2:0.
- «Крылья» спаслись на 90+6 минуте.
- Москвичи во 2-м матче РПЛ подряд вели 2:0, но потеряли очки.
Девушка Пиняева показала подарки от Сергея на 8 марта
Девушка Пиняева выложила видео жарки шашлыка после победы над «Спартаком»
Девушка Пиняева похвасталась новым «Мерседесом»: «Я окончательно избалована»
Источник: «Бомбардир»