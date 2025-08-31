В Самаре во время матча на поле ворвалась группа захвата

В Самаре пришлось экстренно прервать матч в одной из любительских лиг. Причина – визит группы захвата.

«Самарскими правоохранительными органами по многочисленным просьбам жителей региона проведены проверочные мероприятия в отношении футбольной команды полностью состоящей из агрессивных выходцев из Ближнего Зарубежья.

Команда многократно нарушала общественный порядок и нормы спортивного поведения, почти каждая игра сопровождалась драками, провокациями, оскорблениями по национальному признаку и красными карточками за неспортивное поведение. При этом игры на регулярной основе посещает большая группа болельщиков, оказывающая им всяческую силовую поддержку.

По результатам проведeнных мероприятий установлено, что несколько участников команды находились в России незаконно и по результатам медицинского освидетельствования находились в состоянии наркотического опьянения. В самое ближайшее время в отношении них будут приняты все меры, предусмотренные в данном случае законодательством РФ», – написал источник.