Тренер «Кайрата» получил роскошный подарок после выхода команды в основу ЛЧ

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин получил в подарок автомобиль Hyundai Palisade.

Это награда Уразбахтину от основателя Astana Motors Нурлана Смагулова за выход команды в основной этап Лиги чемпионов.

«Мы гордимся вашей победой. Это огромный шаг не только для «Кайрата», но и для всего казахстанского футбола. Искренне желаем новых успехов и всегда готовы поддержать команду. Верим, что «Кайрат» сможет удивить Европу. Впереди у вас матч с легендарным мадридским «Реалом», который пройдет в Алматы.

Это событие мирового масштаба, будем болеть за вас. Вы развиваете казахстанский футбол, а мы – казахстанский автопром. Вместе мы трудимся на благо нашей страны. Этот автомобиль, как и вся линейка Hyundai, производится на нашем заводе Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы. Алматинский автомобиль алматинскому футбольному клубу», – сказал Смагулов.

«Кайрат» впервые вышел в общий этап ЛЧ, пройдя в 4-м раунде квалификации «Селтик».

«Кайрат» встретится в ЛЧ с «Реалом», «Интером», «Брюгге», «Арсеналом», «Олимпиакосом», «Спортингом», «Пафосом» и «Копенгагеном».

Общий этап продлится с 16 сентября 2025 года по 28 января 2026 года.

Фото: Astana Motors