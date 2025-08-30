Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Кайрата» получил роскошный подарок после выхода команды в основу ЛЧ

Тренер «Кайрата» получил роскошный подарок после выхода команды в основу ЛЧ

Сегодня, 12:49
1

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин получил в подарок автомобиль Hyundai Palisade.

Это награда Уразбахтину от основателя Astana Motors Нурлана Смагулова за выход команды в основной этап Лиги чемпионов.

«Мы гордимся вашей победой. Это огромный шаг не только для «Кайрата», но и для всего казахстанского футбола. Искренне желаем новых успехов и всегда готовы поддержать команду. Верим, что «Кайрат» сможет удивить Европу. Впереди у вас матч с легендарным мадридским «Реалом», который пройдет в Алматы.

Это событие мирового масштаба, будем болеть за вас. Вы развиваете казахстанский футбол, а мы – казахстанский автопром. Вместе мы трудимся на благо нашей страны. Этот автомобиль, как и вся линейка Hyundai, производится на нашем заводе Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы. Алматинский автомобиль алматинскому футбольному клубу», – сказал Смагулов.

  • «Кайрат» впервые вышел в общий этап ЛЧ, пройдя в 4-м раунде квалификации «Селтик».
  • «Кайрат» встретится в ЛЧ с «Реалом», «Интером», «Брюгге», «Арсеналом», «Олимпиакосом», «Спортингом», «Пафосом» и «Копенгагеном».
  • Общий этап продлится с 16 сентября 2025 года по 28 января 2026 года.

Фото: Astana Motors

Еще по теме:
Известна дата матча «Кайрат» – «Реал»
В Европе объяснили, в чем у «Кайрата» преимущество перед «Реалом»
Алонсо высказался о предстоящем выезде «Реала» в Казахстан
Источник: Tengrinews
Лига чемпионов Казахстан. Премьер-лига Кайрат Уразбахтин Рафаэль
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1756554504
Представил ржаку. Зенит вышел в групповой этап лч. И Серёге Семаку Ладу дарят.
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: кто выигрывал чемпионаты в прошлом сезоне?
9
ФотоКлуб РПЛ объявил о трансфере Ивана Игнатьева
13:44
1
Полное расписание основного этапа Лиги чемпионов
13:34
Фото«Ньюкасл» купил немца за 85 миллионов
13:14
1
Раскрыт новый клуб экс-игрока ЦСКА Бистровича
12:37
1
Фото«Милан» купил форварда «Челси» за 42 миллиона
12:22
1
Стало известно, почему Дуарте хочет покинуть «Спартак»
11:49
7
«Васко да Гама» принял окончательное решение по спартаковцу Дуарте
11:36
20
Шевченко попал под жесткую критику на Украине
11:13
7
Мостовой определил лучшую команду РПЛ по игре
10:42
16
Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» предстоит сыграть в Заполярье в январе
14:04
Известна дата матча «Кайрат» – «Реал»
13:56
ФотоТренер «Кайрата» получил роскошный подарок после выхода команды в основу ЛЧ
12:49
1
В Европе объяснили, в чем у «Кайрата» преимущество перед «Реалом»
12:15
Алонсо высказался о предстоящем выезде «Реала» в Казахстан
10:17
Аршавин самоиронично высказался о выходе «Кайрата» в основу ЛЧ
10:04
2
Реакция Аршавина на выход «Кайрата» в общий этап Лиги чемпионов
01:10
«Карабах» получит крупную сумму от президента Азербайджана за выход в общий этап ЛЧ
Вчера, 23:35
5
В Казахстане отменили концерт Макса Коржа из-за участия «Кайрата» в Лиге чемпионов
Вчера, 17:54
1
Тренер «ПСЖ» Энрике отреагировал на итоги жеребьевки ЛЧ: «Поражения и потеря очков станут нормой»
Вчера, 16:16
«Обалдеть»: Мостовой оценил соперников «Кайрата» в Лиге чемпионов
Вчера, 10:17
2
Реакция Винисиуса на жеребьевку Лиги чемпионов – «Реалу» попался «Кайрат»
Вчера, 09:28
3
«Кайрат» обновит рекорд Лиги чемпионов
28 августа
1
Тренер «Кайрата» отреагировал на итоги жеребьевки ЛЧ
28 августа
4
ВидеоРеакция игроков «Кайрата» на матч с «Реалом» в Лиге чемпионов
28 августа
16
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
28 августа
10
Тренер «Кайрата» – о выходе в общий этап ЛЧ: «Поддержка из России была мощная»
28 августа
8
В УЕФА приняли неожиданное решение по финалам Лиги чемпионов
28 августа
6
Рейтинг фаворитов Лиги чемпионов по версии Goal
28 августа
3
Российский игрок «Кайрата»: «Рахимов мне говорил, что я не футболист»
28 августа
7
Мостовой – о «Пафосе» в Лиге чемпионов: «Были бы в составе киприоты, когда-нибудь они бы вышли? Да никогда!»
28 августа
3
Сформированы корзины для жеребьевки общего этапа ЛЧ-2025/26
28 августа
1
Стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
27 августа
17
Тренер «ГазМяса» предложил свои услуги «Кайрату»
27 августа
2
Азербайджанский «Карабах» вышел в основной этап Лиги чемпионов
27 августа
5
Реакция Канчельскиса на выход «Кайрата» в Лигу чемпионов
27 августа
2
ВидеоВ Казахстане прервали свадебное торжество, чтобы посмотреть серию пенальти «Кайрата»
27 августа
5
ФотоНовый мяч для Лиги чемпионов
27 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 