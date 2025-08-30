В Европе объяснили, в чем у «Кайрата» преимущество перед «Реалом»

Ведущий BBC Sports Джордж Аддо высказался о предстоящих матчах Лиги чемпионов в Казахстане.

«Команды знают, что у «Кайрата» есть преимущество: соперникам придется лететь в Алматы около 11 часов, как, например, «Реалу». Они очень надеются, что календарь еврокубков будет для них благоприятным. Ведь представьте: вы летите 11 часов, возвращаетесь – и у вас сразу важный матч. В этом вся сложность.

Поэтому клубы следят за расписанием: какие игры будут до и после, ведь именно это ключевой момент. Конечно, они не рады такому раскладу, но вынуждены будут справляться. Думаю, соперники надеются, что жеребьевка поставит «Кайрат» на менее напряженный участок календаря, тогда им будет проще пережить эту поездку», – сказал Аддо.