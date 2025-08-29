Введите ваш ник на сайте
Аморим: «Иногда я ненавижу игроков «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 22:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на претензии к его эмоциональному поведению.

«Я буду вести себя так каждый раз, когда мы вот так проигрываем. Иногда я ненавижу своих игроков, иногда люблю их, иногда мне хочется их защитить. Это мой стиль поведения. А в тот момент я еще и был очень расстроен.

Есть много опытных людей, которые дают мне советы по поводу взаимодействия с журналистами. Они рекомендуют мне быть более спокойным. Но я не буду другим, потому что со страстью я отношусь к работе.

В тот момент я был разочарован. Мы хорошо провели предсезонку, прибавляли. Но такая игра против «Гримсби» меня действительно разочаровала.

Иногда мне хочется уйти, иногда – остаться здесь на 20 лет, иногда мне нравится быть со своими игроками, иногда – нет.

Не было ли желания уйти после вылета от «Гримсби»? Было сразу после матча, но сейчас его нет.

Иногда дело не в результате, а в том, каким образом мы проиграли или сыграли вничью. Вот это трудно принять. Потому что мы способны на большее», – сказал португалец.

  • В среду «Юнайтед» вылетел из Кубка лиги от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона.
  • В АПЛ команда набрала 1 очко в 2 стартовых турах – поражение от «Арсенала» (0:1) и ничья с «Фулхэмом» (1:1).

Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Аморим Рубен
Аморим: «Иногда я ненавижу игроков «Манчестер Юнайтед»
22:00
