«Зенит» назвал цену на Педро

Вингер «Зенита» Педро интересен не только «Аль-Иттихаду».

19-летнего бразильца также хотят заполучить «Атлетико» и «Лион».

Петербуржцы запросили за игрока 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что саудовский клуб предложил 35 миллионов.

«Зениту» принадлежит только половина экономических прав на флангового нападающего, еще 30% – «Коринтиансу», остальные 20% – самому футболисту.