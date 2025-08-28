Введите ваш ник на сайте
«Зенит» назвал цену на Педро

Сегодня, 18:56

Вингер «Зенита» Педро интересен не только «Аль-Иттихаду».

19-летнего бразильца также хотят заполучить «Атлетико» и «Лион».

Петербуржцы запросили за игрока 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что саудовский клуб предложил 35 миллионов.

«Зениту» принадлежит только половина экономических прав на флангового нападающего, еще 30% – «Коринтиансу», остальные 20% – самому футболисту.

  • Педро в «Зените» с февраля 2024 года.
  • Его статистика: 62 матча, 8 голов, 9 ассистов.
  • Рыночная стоимость бразильца – 10 млн евро.

Источник: ESPN
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Зенит Аль-Иттихад Лион Атлетико Педро
  • Читайте нас: 