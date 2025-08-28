«Зенит» назвал цену на Педро

Вингер «Зенита» Педро интересен не только «Аль-Иттихаду».
19-летнего бразильца также хотят заполучить «Атлетико» и «Лион».
Петербуржцы запросили за игрока 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что саудовский клуб предложил 35 миллионов.
«Зениту» принадлежит только половина экономических прав на флангового нападающего, еще 30% – «Коринтиансу», остальные 20% – самому футболисту.
- Педро в «Зените» с февраля 2024 года.
- Его статистика: 62 матча, 8 голов, 9 ассистов.
- Рыночная стоимость бразильца – 10 млн евро.
Источник: ESPN