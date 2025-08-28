Тренер «Кайрата» – о выходе в общий этап ЛЧ: «Поддержка из России была мощная»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился впечатлениями от прохождения отбора Лиги чемпионов-2025/26.

«Кайрат» впервые вышел в общий этап ЛЧ, пройдя в 4-м раунде квалификации «Селтик».

Ранее из Казахстана в главном еврокубке выступала только «Астана».

Жеребьевка Лиги чемпионов пройдет сегодня в 19:00 мск.

– Честно, изначально мы не предполагали, что зайдeм так далеко. Наверное, минимум, который мы себе ставили – группа Лиги конференций.

А когда пошли игры, постепенно приобреталась уверенность, ребята поверили в свои силы. Как говорится, аппетит приходит во время еды, и, когда появился реальный шанс, постарались им воспользоваться.

Вера пришла после домашней победы в матче со «Слованом». Потом уже общались между собой: «А почему нет? Почему не попробовать?» В итоге получилось.

– В России следили за играми «Кайрата». Доносилась поддержка?

– У меня много знакомых в России, ребята мне постоянно писали. После каждого прохода дальше я с ними общался, все были рады. Поддержка была мощная.

До сих пор мне пишут, поздравляют, написали даже те, с кем мы уже долгое время не общались. В России переживали за нас и поддерживали. Это очень приятно!