Бубнов оценил идею обязать футболистов читать книги

Сегодня, 13:01
4

Бывший спартаковец Александр Бубнов прокомментировал новую инициативу Минспорта.

  • Министерство разрабатывает список обязательных книг для молодых футболистов.
  • Чиновники считают, что спортсмены должны развиваться в том числе умственно.
  • Минспорт возглавляет экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Чем современным футболистам помогут книги? Чему из «Преступления и наказания» они могут научиться? Как бабку мочить топором? Они выйдут на поле, перебьют всех!

А три мушкетера что делали! Всех убивали, били, громили кабаки и по девкам лазили. Жен уводили и девок. Один с проституткой был связан, Миледи, – он же ее и убил!

Футболисты сами разберутся, что им читать. Бразильцы читать и писать не умеют. Пеле писать и читать не умел, пока звездой не стал», – сказал Бубнов.

Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Просто-333
1756289294
Явно Бубнов в детстве не те книги читал. Или воспринимал их содержимое как то извращённо. Ещё бы сказал, что "Колобок"- это детективно триллерская история....
Ответить
Burtaze
1756289847
Сашенька книжек не читал, он как великий Пеле (не зазря упомянул), читать не умел, пока великим не стал.., в ведомости за премиальные нужно было расписываться.. А про Раскольникова и мушкетёров Саша в кино видел..
Ответить
Литейный 4 (returned)
1756294166
Бубнов походу сам не читал ни Достоевского, ни Дюма. Такую ахинею сморозить может только долбанутый спартаковец. Гыгыгы
Ответить
andr45
1756303419
Сначала пусть они почитают зачетную книжку, запомнят свою специальность и удивятся названиям предметов, за которые получали отличные оценки. PS ТЮКАВИН «Я учусь в институте, год остался» На вопрос о специальности, на которую учится, ТЮКАВИН признался: «Не помню». При этом 23-летний нападающий отметил, что получает отличные оценки. РИА Новости
Ответить
