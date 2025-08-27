Бубнов оценил идею обязать футболистов читать книги

Бывший спартаковец Александр Бубнов прокомментировал новую инициативу Минспорта.
- Министерство разрабатывает список обязательных книг для молодых футболистов.
- Чиновники считают, что спортсмены должны развиваться в том числе умственно.
- Минспорт возглавляет экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
«Чем современным футболистам помогут книги? Чему из «Преступления и наказания» они могут научиться? Как бабку мочить топором? Они выйдут на поле, перебьют всех!
А три мушкетера что делали! Всех убивали, били, громили кабаки и по девкам лазили. Жен уводили и девок. Один с проституткой был связан, Миледи, – он же ее и убил!
Футболисты сами разберутся, что им читать. Бразильцы читать и писать не умеют. Пеле писать и читать не умел, пока звездой не стал», – сказал Бубнов.
Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»