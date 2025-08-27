Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Талалаева призвали скорректировать поведение: «Либо переигрывает, либо нуждается в терапии»

Талалаева призвали скорректировать поведение: «Либо переигрывает, либо нуждается в терапии»

Сегодня, 11:22
3

Блогер Михаил Борзыкин проанализировал поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Талалаев либо очень переигрывает, либо нуждается в определенной терапии. Причем многое он говорит по делу, например, про разницу между высером (я так думаю) и мнением (которое должно быть аргументировано). Да и про колхозников тоже.

Но даже если Талалаев прав по содержанию, то по форме он медленно себя закапывает. Он плодит врагов. Рано или поздно «Балтику» ждет серьезный спад, и тогда пощады от журналистов и комментаторов не будет. Спесь собьют очень быстро.

Красоваться на камеру, иметь определенный образ – это круто в нашу эпоху. Но хорошо бы иметь чувство меры и обаяние, как, например, Моуриньо или самый востребованный тренер в стране. А это уже врожденное, натренировать вряд ли получится.

Талалаев же производит впечатление озлобленного на весь белый свет человека, требующего уважения в одностороннем порядке. И этим он очень похож на одного 37-летнего футболиста, которого сам тренер величает «говнистым».

Андрей Викторыч, так дальше нельзя. Надо либо переходить на следующую ступень – мордобой. Либо разнообразить выбранную модель поведения юмором и иронией. Я бы выбрал второе», – написал Борзыкин.

  • Талалаев с «Балтикой» выиграл в прошлом сезоне Первую лигу.
  • Сейчас калининградцы идут в РПЛ 4-ми.
  • Следующий соперник – «Акрон».

Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Plyash
1756283700
Полностью согласен с Борзыкиным . Талалаев , похоже , рано поймал звезду , быкует не по делу , часто не соблюдает рамки достойного поведения . Если ему не объяснят , как это выглядит со стороны , падение будет обязательно , с Балтикой или без Балтики . Команду жаль . Просто парень берега потерял .
Ответить
СПОРТ 21 века
1756286745
Кто такой Борзыкин, чтобы говорить такие вещи о тренере, который в данный момент идёт на 4-ом месте в лучшей лиге России? Дуралей, который сидит возле экрана компьютера и разговаривает с телевизором? Там много ума не надо. Пусть для начала попробует потренировать хоть одну команду хотя бы на уровне двора, а потом уже делать выводы. Нет сомнений, больше чем своё достоинство ничего в жизни толком и не поднимал. Зато говорить о человеке, который вдоль и поперёк изучил российский футбол, он может. Сколько таких знатоков простой игры с мячом стоит за углом? Они хоть раз видели тренировки Талалаева? Видели с кем он работает и кто у него находится в штабе? Без комментариев...
Ответить
