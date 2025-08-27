Талалаева призвали скорректировать поведение: «Либо переигрывает, либо нуждается в терапии»

Блогер Михаил Борзыкин проанализировал поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Талалаев либо очень переигрывает, либо нуждается в определенной терапии. Причем многое он говорит по делу, например, про разницу между высером (я так думаю) и мнением (которое должно быть аргументировано). Да и про колхозников тоже.

Но даже если Талалаев прав по содержанию, то по форме он медленно себя закапывает. Он плодит врагов. Рано или поздно «Балтику» ждет серьезный спад, и тогда пощады от журналистов и комментаторов не будет. Спесь собьют очень быстро.

Красоваться на камеру, иметь определенный образ – это круто в нашу эпоху. Но хорошо бы иметь чувство меры и обаяние, как, например, Моуриньо или самый востребованный тренер в стране. А это уже врожденное, натренировать вряд ли получится.

Талалаев же производит впечатление озлобленного на весь белый свет человека, требующего уважения в одностороннем порядке. И этим он очень похож на одного 37-летнего футболиста, которого сам тренер величает «говнистым».

Андрей Викторыч, так дальше нельзя. Надо либо переходить на следующую ступень – мордобой. Либо разнообразить выбранную модель поведения юмором и иронией. Я бы выбрал второе», – написал Борзыкин.