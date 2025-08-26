Семак прокомментировал 5:3 против «Оренбурга»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после кубкового матча с «Оренбургом» (5:3).

«Хорошо сыграли, если много забили. Это говорит о том, что в атаке сегодня создавали моменты. Не очень приятно пропускать три мяча. Радует, что эти три пропущенных мяча доставили радость болельщикам, которые пришли.

Спасибо огромное нашим фанатам, которые приезжают и поддерживают нас. Если мы ошибаемся в простых ситуациях, наверное, это не признак раскрепощения. В атаке есть положительные моменты», – сказал Семак.