Червиченко – о словах Дзюбы про «Спартак»: «Если это не шутка, то просто помутнение рассудка»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы про красно-белых. Форвард ранее заявил, что если бы «Спартак» хотел на что-то претендовать, то клуб взял бы его.

‎– Как думаете, пригодился бы Артем «Спартаку»?

‎– Если это была не шутка с его стороны, то просто помутнение рассудка.

‎– Сейчас Дзюбе – 37 лет. Контракт с «Акроном» действует до конца текущего сезона. Допускаете ли вы возвращение Дзюбы в «Спартак»?

– Как вы такие вопросы задаете? Это же глупость полнейшая! Какой Дзюба? Какое возвращение? Мало ли, кто там чем бредит. Где Дзюба, и где «Спартак». Команда летит, одна из самых быстрых в стране. Тут стоячий Дзюба.

– Ветераны для раздевалки всем нужны.

– Полы мыть в раздевалке?

– Для поддержания атмосферы?

– Я думаю, что и без него есть кому поддержать.

– В этом сезоне РПЛ у него 3 гола и 2 ассиста в 6 матчах. Удивлены такой результативностью?

– Выглядит он неплохо, но надо посмотреть, кому он забил 3 гола и отдал передачи.