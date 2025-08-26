Червиченко – о словах Дзюбы про «Спартак»: «Если это не шутка, то просто помутнение рассудка»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы про красно-белых. Форвард ранее заявил, что если бы «Спартак» хотел на что-то претендовать, то клуб взял бы его.
– Как думаете, пригодился бы Артем «Спартаку»?
– Если это была не шутка с его стороны, то просто помутнение рассудка.
– Сейчас Дзюбе – 37 лет. Контракт с «Акроном» действует до конца текущего сезона. Допускаете ли вы возвращение Дзюбы в «Спартак»?
– Как вы такие вопросы задаете? Это же глупость полнейшая! Какой Дзюба? Какое возвращение? Мало ли, кто там чем бредит. Где Дзюба, и где «Спартак». Команда летит, одна из самых быстрых в стране. Тут стоячий Дзюба.
– Ветераны для раздевалки всем нужны.
– Полы мыть в раздевалке?
– Для поддержания атмосферы?
– Я думаю, что и без него есть кому поддержать.
– В этом сезоне РПЛ у него 3 гола и 2 ассиста в 6 матчах. Удивлены такой результативностью?
– Выглядит он неплохо, но надо посмотреть, кому он забил 3 гола и отдал передачи.
- Форвард выступал за первую команду «Спартака» в 2006–2015 годах, но в этот период несколько раз уходил в аренду.
- Его контракт с «Акроном» рассчитан до конца сезона.