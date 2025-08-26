АПЛ. «Ливерпуль» в большинстве вырвал победу над «Ньюкаслом» (3:2)

«Ливерпуль» едва не потерял очки во 2-м туре чемпионата Англии.

Команда Арне Слота почти упустила гостевую победу над «Ньюкаслом», пропустив на 88-й минуте.

Однако на 100-й минуте «Ливерпуль» сумел забить третий гол – сделал это 16-летний Рио Нгумоха.

Весь второй тайм «Ньюкасл» играл вдесятером.