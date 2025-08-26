АПЛ. «Ливерпуль» в большинстве вырвал победу над «Ньюкаслом» (3:2)

«Ливерпуль» едва не потерял очки во 2-м туре чемпионата Англии.
Команда Арне Слота почти упустила гостевую победу над «Ньюкаслом», пропустив на 88-й минуте.
Однако на 100-й минуте «Ливерпуль» сумел забить третий гол – сделал это 16-летний Рио Нгумоха.
Весь второй тайм «Ньюкасл» играл вдесятером.
Англия. Премьер-лига. 2 тур
Ньюкасл - Ливерпуль - 2:3 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Р. Гравенберх, 35; 0:2 - У. Экитике, 46; 1:2 - Б. Гимарайнс, 57; 2:2 - В. Осула, 88; 2:3 - Р. Нгумоха, 90+10.
Удаления: Э. Гордон, 45+3 - нет.
Источник: «Бомбардир»