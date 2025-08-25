В «Сосьедаде» объяснили неучастие Захаряна в матче с «Эспаньолом»

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате высказался о том, что Арсен Захарян не сыграл с «Эспаньолом».

Во 2-м туре Примеры баски сыграли вничью 2:2.

Российский полузащитник весь матч провел в запасе.

Он не играет более полугода – с 23 февраля.

– Почему главный тренер вчера не выпустил Захаряна на замену? Он не доверяет ему?

– Тренер посчитал нужным выпустить других игроков – это его тактическое решение.

Он рассчитывает на Арсена и хочет выжать из него все самое лучшее!

В его планы не входит уход Захаряна из клуба.