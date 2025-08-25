В «Сосьедаде» объяснили неучастие Захаряна в матче с «Эспаньолом»

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате высказался о том, что Арсен Захарян не сыграл с «Эспаньолом».
- Во 2-м туре Примеры баски сыграли вничью 2:2.
- Российский полузащитник весь матч провел в запасе.
- Он не играет более полугода – с 23 февраля.
– Почему главный тренер вчера не выпустил Захаряна на замену? Он не доверяет ему?
– Тренер посчитал нужным выпустить других игроков – это его тактическое решение.
Он рассчитывает на Арсена и хочет выжать из него все самое лучшее!
В его планы не входит уход Захаряна из клуба.
Источник: Sport24