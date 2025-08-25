Стали известны подробности взаимоотношений Сафонова и Забарного в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и защитник Илья Забарный готовы работать вместе в парижской команде, у них уважительные и профессиональные отношения, основанные на вежливости.

В то же время клуб будет проявлять бдительность в вопросах, касающихся совместных видео и фото футболистов, поскольку кадры тесного взаимодействия между игроками на тренировках или во время матчей могут привести к последствиям.

Сообщается, что в ходе переговоров о трансфере Забарного «ПСЖ» держал обоих футболистов в курсе событий и консультировался с ними. Парижский клуб удостоверился в согласовании позиций всех сторон перед совершением сделки.