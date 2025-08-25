Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Стали известны подробности взаимоотношений Сафонова и Забарного в «ПСЖ»

Стали известны подробности взаимоотношений Сафонова и Забарного в «ПСЖ»

Сегодня, 13:34
2

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и защитник Илья Забарный готовы работать вместе в парижской команде, у них уважительные и профессиональные отношения, основанные на вежливости.

В то же время клуб будет проявлять бдительность в вопросах, касающихся совместных видео и фото футболистов, поскольку кадры тесного взаимодействия между игроками на тренировках или во время матчей могут привести к последствиям.

Сообщается, что в ходе переговоров о трансфере Забарного «ПСЖ» держал обоих футболистов в курсе событий и консультировался с ними. Парижский клуб удостоверился в согласовании позиций всех сторон перед совершением сделки.

  • «ПСЖ» объявил о подписании 22-летнего украинца Забарного 12 августа. Сумма трансфера составила 63 миллиона евро.
  • Ранее сообщалось, что 26-летний россиянин Сафонов намерен продолжать карьеру в «ПСЖ». Голкипер оставался в запасе команды во всех 3 матчах текущего сезона.

Источник: страница ParisSG Infos в соцсети X
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Забарный Илья
VVM1964
1756122658
А не слишком ли много внимания этой теме ???!!!...
Ответить
Foxitkuban
1756133796
Было бы очень глупо для обоих, ставить под удар свою карьеру, из-за ошибок политиков.
Ответить
