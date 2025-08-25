Стали известны подробности взаимоотношений Сафонова и Забарного в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и защитник Илья Забарный готовы работать вместе в парижской команде, у них уважительные и профессиональные отношения, основанные на вежливости.
В то же время клуб будет проявлять бдительность в вопросах, касающихся совместных видео и фото футболистов, поскольку кадры тесного взаимодействия между игроками на тренировках или во время матчей могут привести к последствиям.
Сообщается, что в ходе переговоров о трансфере Забарного «ПСЖ» держал обоих футболистов в курсе событий и консультировался с ними. Парижский клуб удостоверился в согласовании позиций всех сторон перед совершением сделки.
- «ПСЖ» объявил о подписании 22-летнего украинца Забарного 12 августа. Сумма трансфера составила 63 миллиона евро.
- Ранее сообщалось, что 26-летний россиянин Сафонов намерен продолжать карьеру в «ПСЖ». Голкипер оставался в запасе команды во всех 3 матчах текущего сезона.
Источник: страница ParisSG Infos в соцсети X