Реакция тренера «Акрона» на жесткие претензии Дзюбы

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на претензии Артема Дзюбы в адрес руководства клуба.

«Мы внутри клуба о многом говорим, и в данной ситуации я прекрасно понимаю Артeма. Представляете, какой у футболиста уровень и багаж взаимодействий с определeнными футболистами. Он прекрасно понимает, что таких игроков, как в «Зените», в «Спартаке», рядом с ним не будет.

Но мы просто ждeм на самом деле футболистов. Конечно, мы ждем игроков, потому что мы обсуждаем это, но не всегда всe от нас зависит, понимаете? Я тренер, моим футболистам нужна конкуренция. Нужны игроки, которые усилят команду. Усилят эту конкуренцию. И в скором времени, я уверен, это случится. Но просто, знаете, время движется, и нам ещe сложнее становится. Мы прекрасно понимали, что август будет для команды очень-очень сложным», – сказал Тедеев.