Реакция тренера «Акрона» на жесткие претензии Дзюбы

Сегодня, 00:32
2

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на претензии Артема Дзюбы в адрес руководства клуба.

«Мы внутри клуба о многом говорим, и в данной ситуации я прекрасно понимаю Артeма. Представляете, какой у футболиста уровень и багаж взаимодействий с определeнными футболистами. Он прекрасно понимает, что таких игроков, как в «Зените», в «Спартаке», рядом с ним не будет.

Но мы просто ждeм на самом деле футболистов. Конечно, мы ждем игроков, потому что мы обсуждаем это, но не всегда всe от нас зависит, понимаете? Я тренер, моим футболистам нужна конкуренция. Нужны игроки, которые усилят команду. Усилят эту конкуренцию. И в скором времени, я уверен, это случится. Но просто, знаете, время движется, и нам ещe сложнее становится. Мы прекрасно понимали, что август будет для команды очень-очень сложным», – сказал Тедеев.

  • «Акрон» занимает 12-е место в РПЛ с 6 очками после 6 матчей.
  • 37-летний Дзюба в этом сезоне провел 6 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
  • У него контракт до лета.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Тедеев Заур
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
向英雄致敬
1756071903
Главный тренер «Акрона» облизывает Зюбу.Ну и зря. Потом такого наслушается от этого кондома.
Ответить
Январь 59
1756094980
А самим на тренировках пахать и отрабатывать технику ? Слабо? Наигрывать комбинации, отрабатывать стандарты, работать персонально над техникой приема и паса? Или профессионалам стыдно на тренировках пахать?
Ответить
  • Читайте нас: 