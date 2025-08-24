Мусаев прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Крыльями»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча с «Крыльями Советов».

Краснодарцы выиграли в 6-м туре РПЛ со счетом 6:0 и поднялись на первое место в турнирной таблице.

«Получился яркий матч, понравилась подготовка, настрой. Все были заряжены. После перерыва не остановились и забили три мяча, это хотелось бы видеть в плане атаки. Да, иногда упускали инициативу, но позитива гораздо больше. Важно не расслабляться, идти от игры к игре.

Я радуюсь, когда мы выигрываем крупно, но честно, об этом не думал. Но когда ставишь себя на место коллеги, это тяжело. Желаю сил Магомеду, хочу поддержать его, много новых футболистов, он делает большую работу», – сказал Мусаев.