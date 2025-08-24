Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мусаев прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Крыльями»

Мусаев прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Крыльями»

Сегодня, 17:42
1

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча с «Крыльями Советов».

Краснодарцы выиграли в 6-м туре РПЛ со счетом 6:0 и поднялись на первое место в турнирной таблице.

«Получился яркий матч, понравилась подготовка, настрой. Все были заряжены. После перерыва не остановились и забили три мяча, это хотелось бы видеть в плане атаки. Да, иногда упускали инициативу, но позитива гораздо больше. Важно не расслабляться, идти от игры к игре.

Я радуюсь, когда мы выигрываем крупно, но честно, об этом не думал. Но когда ставишь себя на место коллеги, это тяжело. Желаю сил Магомеду, хочу поддержать его, много новых футболистов, он делает большую работу», – сказал Мусаев.

Еще по теме:
Пономарев одним словом описал 6:0 «Краснодара» и «Крыльев»
Сперцян поделился эмоциями после 6:0 с «Крыльями»
Главный тренер «Крыльев» объяснил 0:6 от «Краснодара»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов Мусаев Мурад
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
trener7
1756049551
Игра получилась интересной. Крылышек реально жалко, Но это игра. Они просто сегодня попали на очень заряженных быков.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
7
ВидеоДзюба забил ЦСКА – это его 243-й гол в карьере
18:28
1
Карпин объяснил неудачный старт «Динамо»
18:23
Мусаев прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Крыльями»
17:42
1
ФотоСперцян установил рекорд «Краснодара»
17:23
Реакция Губернатора Самарской области на поражение «Крыльев» со счетом 0:6
17:16
1
Генич прокомментировал возможный трансфер Литвинова из «Спартака» в «Зенит»
16:55
3
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (6:0) и вышел в лидеры, у Сперцяна и Перрена 1+1
16:51
18
Боярский выделил главного претендента на чемпионство – это не «Зенит»
16:05
3
Орлов раскритиковал «Зенит» после разгрома «Динамо Мх»
15:54
2
Все новости
Все новости
Сперцян поделился эмоциями после 6:0 с «Крыльями»
17:53
Главный тренер «Крыльев» объяснил 0:6 от «Краснодара»
17:36
Реакция Губернатора Самарской области на поражение «Крыльев» со счетом 0:6
17:16
1
Эмоции Кордобы после 6:0 «Краснодара» с «Крыльями»
17:12
1
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Генич прокомментировал возможный трансфер Литвинова из «Спартака» в «Зенит»
16:55
3
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (6:0) и вышел в лидеры, у Сперцяна и Перрена 1+1
16:51
18
Волк сравнил удары Глушенкова с Месси и Роббеном
16:47
1
Попов дал рекомендацию «Зениту», увольнять ли Семака
16:39
5
Роналдо ответил, кто забил бы в РПЛ больше голов – Роналду или Месси
16:25
Защитник «Динамо Мх» – о 33-миллионном игроке «Зенита»: «Космического уровня не чувствуется»
16:15
1
Боярский выделил главного претендента на чемпионство – это не «Зенит»
16:05
3
Орлов раскритиковал «Зенит» после разгрома «Динамо Мх»
15:54
2
ФотоСтало известно, за кого будет играть забаненный Писарский
15:30
5
ВидеоПеррен в Самаре забил дебютный гол за «Краснодар»
15:16
1
Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Черноморец»
15:07
4
Трампа хотят пригласить на матч «Динамо»
15:00
3
Фанаты «Динамо» пригрозили команде новым приездом на базу, если результаты не улучшатся
14:46
2
Попов: «Возможно, Станкович нарывается на увольнение и неустойку»
14:34
20
Шпрыгин: «Фанатам «Динамо» суждено страдать»
14:23
2
Генич дал прогноз, что будет с «Динамо» при Карпине дальше
14:11
8
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
13:54
21
Дркушич оценил чемпионские перспективы «Зенита» в этом сезоне
13:41
2
Девушка Батракова, которая на 10 лет старше его, отреагировала на 1+1 Алексея против «Ростова»
13:22
14
Шнякин обратился к РПЛ с важной просьбой: «Умоляю»
13:13
8
«Локомотив» прокомментировал упущенную победу над «Ростовом»
13:04
1
Попов определил, кто выиграет сезон РПЛ
12:25
5
Подробный отчет эксперта по новичку «Спартака» Куэсте
11:58
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 