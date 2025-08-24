Введите ваш ник на сайте
Реакция Семака на провокационный жест Глушенкова в свой адрес

Сегодня, 08:47
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал странное поведение Максима Глушенкова в матче против «Динамо Мх» (4:0).

– Сергей Богданович, сегодня Максим Глушенков появился на поле после пропуска двух матчей в РПЛ. Он отметился голевой передачей и голом. После забитого мяча он показал характерный жест в сторону скамейки, что его место на поле. Как вы это прокомментируете и согласны ли вы с Максимом, что сегодняшней игрой он заслужил это место?

– Во-первых, тренировками, которые он провeл на этой неделе, он заслужил. Он хорошо тренировался, поэтому заслужил выйти сегодня на поле. А что касается жеста, лично я не видел, но думаю, что у каждого футболиста должна быть цель не сидеть на скамейке, а выходить на футбольное поле, потому что действительно там их место.

  • Это 1-й гол Максима в сезоне.
  • Ранее появилась информация, что Глушенков стал чувствовать себя в «Зените» некомфортно.
  • Футболист хочет вернуться в «Локомотив».

Волк сравнил удары Глушенкова с Месси и Роббеном 1
Семак прокомментировал странную реакцию Глушенкова на гол 6
Глушенков не стал праздновать гол в ворота «Динамо Мх» – игроки «Зенита» отреагировали 18
Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Семак Сергей
odessakmv
1756017485
сырожа - терпила
Ответить
Иван Петров 1986
1756017944
Пучеглазый совсем берега потерял. Он все еще себя звездой ощущает.
Ответить
Skull_Boy
1756019327
100% терпила, да еще знатный каблук и как итог бестолковый тренер у которого команда без помощи судей ничего не может
Ответить
АЛЕКС 58
1756021213
Сырожа? Ты для всех кто тобой недоволен и не считает тебя тренером найдёшь оправдание?
Ответить
vvv123
1756025609
Надо гнать Семака, игроки его не любят и плавят!
Ответить
Loko_Roma
1756027620
Сереже взвод детей надо содержать, он сам не уйдет
Ответить
Фердя
1756028700
Его на … послали а он спокоен и рассудителен! В Питере всегда всех и вся посылали!
Ответить
FWSPM
1756033286
ровно после такого жеста карьера дзюбы в газовичке закончилась
Ответить
