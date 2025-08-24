Реакция Семака на провокационный жест Глушенкова в свой адрес

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал странное поведение Максима Глушенкова в матче против «Динамо Мх» (4:0).

– Сергей Богданович, сегодня Максим Глушенков появился на поле после пропуска двух матчей в РПЛ. Он отметился голевой передачей и голом. После забитого мяча он показал характерный жест в сторону скамейки, что его место на поле. Как вы это прокомментируете и согласны ли вы с Максимом, что сегодняшней игрой он заслужил это место?

– Во-первых, тренировками, которые он провeл на этой неделе, он заслужил. Он хорошо тренировался, поэтому заслужил выйти сегодня на поле. А что касается жеста, лично я не видел, но думаю, что у каждого футболиста должна быть цель не сидеть на скамейке, а выходить на футбольное поле, потому что действительно там их место.