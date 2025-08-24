Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сафонов рассказал, как провел выходной в Париже после победы над «Анжером»

Сафонов рассказал, как провел выходной в Париже после победы над «Анжером»

Сегодня, 08:23
1

У «ПСЖ» после победы над «Анжером» во 2-м туре Лиги 1 был выходной.

Вратарь Матвей Сафонов провел его с семьей.

«Всем привет! Хочу поздравить всех со вчерашней победой! Достаточно уверенная победа, хоть и счeт 1:0. Сегодня у нас выходной. Позади меня можете увидеть Фонд Louis Vuitton, здание, где проходят выставки. Мы сегодня успели на выставку Дэвида Хокни…

Сегодня приехали мои родители, так что мы сходили все вместе. Вот какой-то подсолнух золотой. Короче, развеиваемся сегодня. Наслаждаемся своим выходным», – сказал Сафонов.

  • У Матвея 0 матчей в этом сезоне.
  • Игрок в «ПСЖ» год.
  • В прошлом сезоне Сафонов помог «ПСЖ» оформить требл.

Еще по теме:
Украинец Забарный избегает Сафонова в «ПСЖ» 21
Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ» 7
Филимонов ответил на вопрос о Сафонове в «Спартаке» 2
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
odessakmv
1756017699
так у тебя, Мотя, один сплошной "выходной"
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
7
ВидеоДзюба забил ЦСКА – это его 243-й гол в карьере
18:28
1
Карпин объяснил неудачный старт «Динамо»
18:23
Мусаев прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Крыльями»
17:42
1
ФотоСперцян установил рекорд «Краснодара»
17:23
Реакция Губернатора Самарской области на поражение «Крыльев» со счетом 0:6
17:16
1
Генич прокомментировал возможный трансфер Литвинова из «Спартака» в «Зенит»
16:55
3
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (6:0) и вышел в лидеры, у Сперцяна и Перрена 1+1
16:51
18
Боярский выделил главного претендента на чемпионство – это не «Зенит»
16:05
3
Орлов раскритиковал «Зенит» после разгрома «Динамо Мх»
15:54
2
Все новости
Все новости
Доннарумма попрощался с Парижем двумя словами
08:54
Сафонов рассказал, как провел выходной в Париже после победы над «Анжером»
08:23
1
ВидеоУкраинец Забарный избегает Сафонова в «ПСЖ»
Вчера, 10:35
21
ВидеоДоннарумма эмоционально попрощался с фанатами «ПСЖ»
Вчера, 00:36
1
Анчелотти прокомментировал ситуацию с вратарями в «ПСЖ»
22 августа
1
Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
22 августа
7
Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о смене основного вратаря
21 августа
Тренер «ПСЖ» Энрике сделал заявление об отношениях Сафонова и Забарного
21 августа
7
Стало известно, почему жена Забарного удалила враждебные посты в адрес России
20 августа
3
«ПСЖ» определил статус Сафонова
20 августа
2
«Марсель» выставил на трансфер двух игроков
19 августа
Кафанов: «У Доннаруммы было одно существенное преимущество перед Сафоновым, а у Шевалье его нет»
19 августа
1
Шевченко призвал Забарного быть осторожным с Сафоновым
19 августа
18
Раскрыта позиция Сафонова по отношению к украинскому новичку «ПСЖ» Забарному
19 августа
8
Стало известно, на каком языке Сафонов разговаривает с украинцем Забарным
19 августа
23
Жена Забарного прокомментировала информацию о дружбе украинца с Сафоновым
19 августа
19
Сафонов – о Париже: «Стойкое чувство, что я вернулся домой»
18 августа
2
Кафанов оценил перспективы Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ» после ухода Доннаруммы
18 августа
3
«Страсбур» установил рекорд топ‑5 лиг Европы
18 августа
1
Лига 1. «ПСЖ» начал защиту титула с победы над «Нантом» (1:0)
17 августа
Нейросеть предсказала, кто победит в драке между Сафоновым и Забарным
16 августа
12
Подробности отношений Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
16 августа
4
Акинфеев двумя словами описал трансфер Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
9
«Лион» расторг контракт с игроком, отказавшимся поддерживать борьбу с гомофобией
14 августа
3
Жена Сафонова – о враждебности семьи Забарного: «Очень переживаю за Матвея»
13 августа
8
Первый тренер Сафонова: «Если Забарный – не националист, будет играть вместе с Матвеем»
13 августа
7
Названы два условия для ухода Сафонова из «ПСЖ»
13 августа
2
Во Франции высказались о будущем Сафонова в «ПСЖ» после ухода Доннаруммы
13 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 