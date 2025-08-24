Сафонов рассказал, как провел выходной в Париже после победы над «Анжером»

У «ПСЖ» после победы над «Анжером» во 2-м туре Лиги 1 был выходной.

Вратарь Матвей Сафонов провел его с семьей.

«Всем привет! Хочу поздравить всех со вчерашней победой! Достаточно уверенная победа, хоть и счeт 1:0. Сегодня у нас выходной. Позади меня можете увидеть Фонд Louis Vuitton, здание, где проходят выставки. Мы сегодня успели на выставку Дэвида Хокни…

Сегодня приехали мои родители, так что мы сходили все вместе. Вот какой-то подсолнух золотой. Короче, развеиваемся сегодня. Наслаждаемся своим выходным», – сказал Сафонов.