«Локомотив» обещал отпустить Баринова в Европу: раскрыта сумма

Дмитрий Баринов обсуждал с руководством «Локомотива» возможность ухода в европейский клуб.
По информации Ивана Карпова, боссы «Локо» обещали отпустить его за границу за сумму около 2 миллионов евро.
АЕК готов столько заплатить за капитана московской команды, однако шансы на оформление сделки невысоки.
Как сообщает «СЭ», клуб не хочет отпускать Баринова за несколько недель до закрытия трансферного окна.
Ранее интерес АЕКа подтвердил представитель 28-летнего футболиста.
- Рыночная стоимость Баринова – 8 млн евро.
- Его контракт с клубом истекает через год.
- В этом сезоне полузащитник сделал 3 ассиста в 8 матчах.
- В АЕКе он может воссоединиться с тренером Марко Николичем.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова