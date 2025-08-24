«Локомотив» обещал отпустить Баринова в Европу: раскрыта сумма

Дмитрий Баринов обсуждал с руководством «Локомотива» возможность ухода в европейский клуб.

По информации Ивана Карпова, боссы «Локо» обещали отпустить его за границу за сумму около 2 миллионов евро.

АЕК готов столько заплатить за капитана московской команды, однако шансы на оформление сделки невысоки.

Как сообщает «СЭ», клуб не хочет отпускать Баринова за несколько недель до закрытия трансферного окна.

Ранее интерес АЕКа подтвердил представитель 28-летнего футболиста.