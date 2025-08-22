Бубнов дал совет Кержакову по поводу работы в «Ростове»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о возможном приглашении Александра Кержакова в «Ростов».

«Кержакову Саше – не спеши. Если зимой – да, у тебя время будет. Сейчас не спеши лезть в петлю.

Там Черчесов в петлю полез. Но там, во-первых, состав посильнее. Во-вторых, он там был. Он знает, у него поддержка была. А ты – нет, поэтому не спеши.

Если зимой будет, тебя туда пригласят, там у них совсем дела будут плохи, то иди – у тебя время будет. Потому что по составу они не должны вылетать, они должны вылазить», – заявил Бубнов.