Жирков – об обучении на тренера: «Все было сложным, ходить, вставать, учить, на компьютере работать»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков сказал, что обучение на тренерскую лицензию было сложным для него.

«Обучение на тренера было очень тяжелым, все было сложным, ходить, вставать, учить, на компьютере работать. Я получил тренерскую лицензию, забрал ее.

Созрел ли для тренерской карьеры? Эта лицензия дает право тренировать Вторую лигу главным тренером, все остальное – помощником. Пока никто меня никуда не зовет, из моих знакомых никто не возглавил клуб, так что пока предложений нет», – сказал Жирков.