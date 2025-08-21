Врач «Динамо» рассказал о нововведениях Карпина

Главный врач «Динамо» Александр Родионов ответил, что изменилось внутри команды после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

– Много говорят о новых требованиях Карпина, к которым футболистам приходится долго привыкать. Раскройте немного этот момент, как эти требования сказываются на игроках?

– В целом новые требования Валерия Георгиевича – это требования современного футбола. Если как-то обобщать, то игроки должны больше времени уделять восстановлению, которое начинается с финальным свистком каждой игры.

И для кого-то важно, чтобы любое восстановление проходило через работу. Поэтому после матчей у нас кто-то обязательно дорабатывает, кто-то сразу идeт на восстановительные процедуры.

После игр мы проводим гораздо больше времени на стадионе, чем раньше. Все это время мы там не просто отсиживаемся, боясь выйти к журналистам.

Каждый из игроков проходит несколько циклов восстановления: начиная от банальной заминки в тренажeрном зале, потом уже два цикла с медицинским штабом, а затем приeм пищи.