Назначены комментаторы на матчи 6-го тура РПЛ

Вчера, 20:00
4

«Матч ТВ» опубликовал список комментаторов, которые будут работать на играх 6-го тура чемпионата России.

22 августа

«Оренбург»«Ахмат». Роман Трушечкин («Матч Премьер», начало трансляции – 17:55 мск);

23 августа

«Рубин»«Спартак». Роман Титов («Матч Премьер», 13:55);

«Зенит»«Динамо Мх». Михаил Крестинин, Алексей Петровский («Матч Премьер», 16:10);

«Локомотив»«Ростов». Константин Генич, Александр Аксенов («Матч Премьер», 18:25);

«Динамо» – «Пари НН». Георгий Черданцев, Михаил Моссаковский («Матч Премьер», 20:40);

24 августа

«Крылья Советов»«Краснодар». Роман Нагучев, Петр Коптев («Матч Премьер», 14:55);

ЦСКА – «Акрон». Дмитрий Шнякин, Тимур Журавель («Матч ТВ», «Матч Премьер», 17:00);

«Сочи»«Балтика». Артем Шмельков («Матч Премьер», 19:55).

«Зенит» получил официальное предложение по Венделу 6
Легионер махачкалинского «Динамо» заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы 1
Филимонов: «Из этого состава «Спартака» никто в наше время не играл бы» 4
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Динамо Локомотив Краснодар Рубин Ростов Балтика Акрон Крылья Советов Ахмат Динамо Мх Пари НН Оренбург Сочи Генич Константин Черданцев Георгий
crf57
1755796598
ГЕНИЧА уберите от РОСТОВА! Он его ненавидит, как впрочем ненавидит ГЕНИЧА и весь город Ростов-на-Дону!
Ответить
Галина Бронемясова
1755798397
а хряки на полном серьёзе писали, что типа если назначат какого-нибудь черданцева - то спартаг не выиграет, они реально в это верят. что это заговор матч тв и газпрома. конечно, именно комментатор влияет на исход матча, сбивает с толку максименко. все же про это знают, поэтому газпром и подсуетился, чтобы назначать на игры спартага неудобных комментаторов. секта)
Ответить
СПОРТ 21 века
1755810437
Из малозаметных и неразрекламированных Артём Шмельков самый интересный комментатор. Один из единиц, кто называет правильно футбольную форму (трусы, футболки, гетры). Один единиц, кого практически всегда приятно послушать, как в футболе, так и в гандболе. Будем надеяться, что у этого интеллигентного мужчины в 6-ом туре получится самый событийный матч...
Ответить
