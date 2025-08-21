Назначены комментаторы на матчи 6-го тура РПЛ

«Матч ТВ» опубликовал список комментаторов, которые будут работать на играх 6-го тура чемпионата России.

22 августа

«Оренбург» – «Ахмат». Роман Трушечкин («Матч Премьер», начало трансляции – 17:55 мск);

23 августа

«Рубин» – «Спартак». Роман Титов («Матч Премьер», 13:55);

«Зенит» – «Динамо Мх». Михаил Крестинин, Алексей Петровский («Матч Премьер», 16:10);

«Локомотив» – «Ростов». Константин Генич, Александр Аксенов («Матч Премьер», 18:25);

«Динамо» – «Пари НН». Георгий Черданцев, Михаил Моссаковский («Матч Премьер», 20:40);

24 августа

«Крылья Советов» – «Краснодар». Роман Нагучев, Петр Коптев («Матч Премьер», 14:55);

ЦСКА – «Акрон». Дмитрий Шнякин, Тимур Журавель («Матч ТВ», «Матч Премьер», 17:00);

«Сочи» – «Балтика». Артем Шмельков («Матч Премьер», 19:55).