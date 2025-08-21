Реакция Бубнова на трансфер Самошникова в «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о решении «Спартака» купить защитника «Локомотива» Илью Самошникова.

«В «Локомотиве» он играл в основном полузащитника или даже нападающего. Сейчас «Локомотив» правильно сделал, потому что у них столько игроков на эти позиции, что он не нужен.

В обороне, видимо, он конкуренцию Сильянову проиграл и Ненахову. Причeм, я думаю, они его нехило продали «Спартаку».

Теперь встаeт вопрос, где он в «Спартаке» будет играть. Крайнего полузащитника нет, потому что там сильнее его. Нападающего – нет.

Крайнего защитника? В принципе, да, он может вместо Рябчука или Денисова сыграть. Здесь без разницы», – заявил Бубнов.