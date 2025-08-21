Введите ваш ник на сайте
Черданцев назвал возможную проблему Карпина в «Динамо»

Вчера, 09:44
8

Комментатор Георгий Черданцев высказался о старте «Динамо» в текущем сезоне РПЛ.

– С чем связан неудачный старт «Динамо»?

– Есть определенные притирки по составу, нащупывается центр обороны. На то, чтобы игроки друг к другу привыкли, нужно время. Два года назад клуб был в пяти минутах от чемпионства. Это не тот случай, когда надо было разбирать команду и собирать ее заново.

Если Личке не хватило пять минут, то следующий тренер должен был приходить так, чтобы стать чемпионом и доработать с командой эти пять минут. А сейчас получается, как говорил Ленин: «шаг вперед, два назад». Вот они и сделали шаг вперед к чемпионству, а теперь отмотали назад и начинают все строить. Зачем тогда было менять предыдущего тренера?

Во втором тайме команда против ЦСКА понравилась. Но большинство отрезков матчей в новом сезоне команда проводит очень несбалансированно и несобранно. Конечно, команда будет прибавлять. Но на то, чтобы футболисты сыгрались, нужно время. Готовы ли болельщики в очередной раз сидеть и ждать игру, которая принесет результат?

Когда мы уже обсуждали перспективы Карпина в «Динамо», я выразил сомнение, не отвык ли Валерий Георгиевич работать под давлением. Когда ты много лет тренируешь команду, которая не решает никаких задач, у тебя чисто психологически формируется другое отношение к спортивному соревнованию.

Для «Динамо» победы это норма. Возможно, не работая много лет после «Спартака» под давлением, победная хватка Карпина куда‑то делась и ее надо возвращать.

  • «Динамо» после 5 туров занимает 11-е место с 5 очками.
  • Карпин возглавил команду в июне.
  • После ухода из «Спартака» в марте 2014 года он возглавлял «Торпедо» (Армавир), «Мальорку» и «Ростов». Также Карпин с июля 2021 года является главным тренером сборной России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
Burtaze
1755760964
Карпин заложник собственной гордыни, бросил свою команду и помчался покорять вершину.. а на вершину претенденты тёртые и матёрые.., и теперь удел динамо бороться за прописку в РПЛ с бывшим Валерыным Ростовом..
Ответить
ilich55
1755761210
"как говорил Ленин: «шаг вперед, два назад»" Гриня, ты прежде чем что-то ляпнуть, прочитал бы изначально работу Ленина.
Ответить
neim
1755762327
Да, развалить это легко, быстро и ума много не надо. Что собственно в Динамо и происходит. А вот созидать надо время. Будет ли оно у Карпина, это вопрос. Если хоть какая-то, мало-мальски привлекательная игра не появится у команды в ближайшее время, да и результаты конечно тоже, думаю во время зимнего перерыва Динамо будет нового тренера искать.
Ответить
  • Читайте нас: 