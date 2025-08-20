Акинфеев рассказал о переживаниях из-за антирекордной серии в ЛЧ

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что очень переживал из-за 11-летней серии с пропущенными голами в Лиге чемпионов.

Вратарю забивали в 43 матчах ЛЧ подряд (без учета квалификации).

Антирекордная серия продлилась 11 лет.

Она прервалась 22 ноября 2017 года в домашней игре с «Бенфикой» (2:0).

– Насколько эта серия давила на тебя психологически?

– Ну, конечно, давила, тяжело все было. Поначалу ты не понимаешь, потому что серия пошла с далекого 2006 года.

– Прессу читал?

– Пресса уже потом пошла. Раньше, по большому счету, у нас не было такого глобального интернета. Пятый, шестой год, «Спорт-Экспресс» взял или «Советский спорт», посмотрел, и все…Там 5,5 оценка, 6,5, ты глобально ничего не читаешь, потому что молодой, тебе это совершенно не нужно.

Потом, естественно, когда появились все эти интернеты, ты понимаешь – сейчас, вот, ждут сидят. У меня папа тоже всегда говорит: «Ну чего они там начинают? Ты что, один выходишь против одиннадцати?»

Я говорю: «Ну, сейчас немножко другое, папа, сейчас интернет, хайп, просмотры, лайки, шмайки, все появилось, что можно было». Поэтому я говорю [ему]: «Успокойся, чего тебе этот интернет, ты сам «Спорт-Экспресс» до сих пор читаешь».

Естественно, давило. Почему именно со мной происходит? Это первый вопрос человека, у которого все хорошо, но что-то происходит в жизни и ты себе задаешь вопрос: почему у меня, да, почему я?

Я не могу ответить на этот вопрос до конца, просто скажу, что было обидно. Но когда случилась первая моя игра на ноль, хотя мне считали всю мою рекордную серию и с квалификацией, и без квалификации, я говорю: «Господи, ребят, если так объективно взять, 39 матчей официально Игорь Акинфеев пропускал, вот я сейчас у вас заявляю, свои кровные голы в Лиге чемпионов в группе и в квалификации».

Но они это считали все. И когда я сыграл 4 матча на ноль в квалификации, две игры с АЕК, еще с кем-то там, то есть я прервал эту серию. Сказали – это не считается. Это не считается, и досчитали до 43», – рассказал Акинфеев.