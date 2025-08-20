Введите ваш ник на сайте
Генич – о легионере «Зенита»: «Он сам по себе играет»

20 августа, 18:50
4

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич проанализировал игру полузащиты «Зенита» по итогам матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Считаю ли, что Барриос сдал? Нет, во-первых, считаю, что Барриос в этом матче очень старательно [играл], но всe равно он один не может, потому что Вендел сам по себе играет.

Ну, реально, есть ощущение, что Вендел играет как ему хочется. То есть, ему все подсказки, может быть, Сергея Богдановича [Семака] и все рекомендации тактические…

Он головой кивает, но выходит, играет с мячом, где хочет, оказывается, идeт в борьбу, не идeт.

А Жерсон, либо он вот устал реально от футбола, либо, может быть, он очень хотел уехать в Саудовскую Аравию и уже нацелился на этот вариант, но оказался сейчас в «Зените», – и он как-то не может перестроиться», – сказал Генич.

  • Зенитовцы набрали 6 очков в 5 турах РПЛ.
  • У них 1 победа, 1 поражение и 3 ничьи.
  • Команда идет на 9-м месте в лиге с 7-очковым отставанием от лидера.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Генич Константин
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бриг
1755705351
Жерсон просто не хотел и не хочет играть в Зените.
Ответить
Дубина
1755706831
Жерсон жалеет что в помойку перешел!! ЗПРФ.
Ответить
СильныйМозг
1755707572
Зенит, просто вату Семака катает, вот и всё.
Ответить
edw7777
1755710251
Этого Жерсона, да еще Л.Альберто поганой метлой из России!
Ответить
