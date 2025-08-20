Генич – о легионере «Зенита»: «Он сам по себе играет»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич проанализировал игру полузащиты «Зенита» по итогам матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Считаю ли, что Барриос сдал? Нет, во-первых, считаю, что Барриос в этом матче очень старательно [играл], но всe равно он один не может, потому что Вендел сам по себе играет.

Ну, реально, есть ощущение, что Вендел играет как ему хочется. То есть, ему все подсказки, может быть, Сергея Богдановича [Семака] и все рекомендации тактические…

Он головой кивает, но выходит, играет с мячом, где хочет, оказывается, идeт в борьбу, не идeт.

А Жерсон, либо он вот устал реально от футбола, либо, может быть, он очень хотел уехать в Саудовскую Аравию и уже нацелился на этот вариант, но оказался сейчас в «Зените», – и он как-то не может перестроиться», – сказал Генич.