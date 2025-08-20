Черданцев раскрыл суть проблем Глушенкова в «Зените»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, что происходит с Максимом Глушенковым в «Зените».

«Есть проблемы и у Глушенкова. Он сейчас сел в запас и, насколько я знаю, у Максима есть большие проблемы с пониманием, куда он попал и как нужно выстраивать коммуникацию с партнерами и тренерским штабом.

Сумеет ли он эти проблемы решить или нет – вопрос сложный. Клуб делает все возможное, чтобы ему помочь, но результат зависит только от Максима.

Не удивлюсь, если в обозримом будущем он будет продолжать оставаться в запасе. Когда ты теряешь игрока таким образом, это ставит тренера в определенные рамки», – заявил Черданцев.