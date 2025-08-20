Введите ваш ник на сайте
Черданцев раскрыл суть проблем Глушенкова в «Зените»

20 августа, 00:43
10

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, что происходит с Максимом Глушенковым в «Зените».

«Есть проблемы и у Глушенкова. Он сейчас сел в запас и, насколько я знаю, у Максима есть большие проблемы с пониманием, куда он попал и как нужно выстраивать коммуникацию с партнерами и тренерским штабом.

Сумеет ли он эти проблемы решить или нет – вопрос сложный. Клуб делает все возможное, чтобы ему помочь, но результат зависит только от Максима.

Не удивлюсь, если в обозримом будущем он будет продолжать оставаться в запасе. Когда ты теряешь игрока таким образом, это ставит тренера в определенные рамки», – заявил Черданцев.

  • Глушенков пропустил субботний матч со «Спартаком» (2:2).
  • В новом сезоне он поучаствовал всего в 5 играх (225 минут), не сделав ни одного голевого действия.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Черданцев Георгий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
odessakmv
1755652363
это называется - проблемы с головой, когда глупый человек из "грязи в князи" попадает и ему кажется, что он Бога за яйца схватил
Ответить
Спартaк
1755653911
а как про него раньше диферамбы пели какой он игрок.а теперь все закончился максимка?
Ответить
алдан2014
1755659308
Не может Глущенков играть стабильно.
Ответить
subbotaspartak
1755661070
Пора Чердаку в Зенит, Он наладит и удовлетворит.
Ответить
Серый212918
1755666399
Умение пинать мяч, ценится в совокупности с определённым количеством извилин в голове. А тут печалька, одна, прямая и та ниже спины.
Ответить
Странник 09
1755666732
"Звёздная болезнь"
Ответить
vvv123
1755674874
Наверно баба отказала!
Ответить
FWSPM
1755677555
очень неожиданный поворот и ведь не предупреждал никто что так может случится
Ответить
