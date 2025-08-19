Семин высказался о возможном назначении Кержакова в «Ростов»

Экс-тренер «Ростова» Юрий Семин отреагировал на новость, что вместо Джонатана Альбы донскую команду может возглавить Александр Кержаков.

«Российским тренерам надо давать шанс. Кержаков – опытный человек, он везде очень достойно работал.

Например, в «Пари НН». Но прежние руководители клуба очень слабо разбираются в работе с тренерами. Там Кержаков сработал очень хорошо.

В «Ростове» руководители знают и разбираются в футболе. Они всегда тренерам помогали, в любой ситуации. Если клуб возьмeт Кержакова, это для обеих сторон будет хороший вариант.

Ростов – город футбольный, хорошая молодeжь, хорошая академия. Кержакову при таких обстоятельствах можно и нужно добиваться результата там. И руководство клуба этому только благоволит», – сказал Сeмин.