Титов назвал игрока «Спартака», который прогрессирует при Станковиче

Бывший капитан и экс-тренер «Спартака» Егор Титов высказался об игре полузащитника команды Наиля Умярова.

– Вы отметили Умярова, который действительно вышел на новый уровень. За счет чего?

– С приходом Станковича функционал Умярова изменился. Раньше играл «назад-поперек», а теперь все направлено вперед. И этот прогресс случился именно при Деяне. Значит, заслуга тренерского штаба в изменении менталитета Умярова. Однозначно Наиль сегодня лидер, фундаментальный игрок. Он должен играть в стартовом составе.