  Титов назвал игрока «Спартака», который прогрессирует при Станковиче

Титов назвал игрока «Спартака», который прогрессирует при Станковиче

19 августа, 11:49
23

Бывший капитан и экс-тренер «Спартака» Егор Титов высказался об игре полузащитника команды Наиля Умярова.

– Вы отметили Умярова, который действительно вышел на новый уровень. За счет чего?

– С приходом Станковича функционал Умярова изменился. Раньше играл «назад-поперек», а теперь все направлено вперед. И этот прогресс случился именно при Деяне. Значит, заслуга тренерского штаба в изменении менталитета Умярова. Однозначно Наиль сегодня лидер, фундаментальный игрок. Он должен играть в стартовом составе.

  • 25-летний Умяров в этом сезоне провел 6 матчей за «Спартак», сделал 1 голевую передачу.
  • Деян Станкович возглавляет красно-белых с июня прошлого года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Умяров Наиль Станкович Деян
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1755593869
Просто Умяров понял,что с таким тренеров будут в опе и надо всё брать в свои руки.Молодец,что скажешь,учитывая прошлые претензии к нему и постоянное недовольство его игрой болельщиков.
Ответить
Измайловский Кочегар
1755594717
вот из-за е-тых заголовков и не хочется читать этот сайт
Ответить
Янвapь 62
1755596098
Лучший бомбардир в свои ворота среди хряков всех времён
Ответить
VVM1964
1755596780
Согласен - прогресс налицо !!! Из вчерашнего косореза превратился в твердого игрока основы !!! И нарушений стало в несколько раз меньше ! НО ! - еще есть куда расти дальше !!!...
Ответить
NewLife
1755597134
Это так)
Ответить
САДЫЧОК
1755600933
Смешной! Он может и играет вперед-только пасы не точные и из за этого команде приходится бежать назад!
Ответить
zigbert
1755610093
Талант не всегда раскрывается сразу. Упорство и труд все же дают свои плоды. А с годами приходит и опыт.
Ответить
  • Читайте нас: 