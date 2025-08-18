Игрок «Спартака» установил рекорд текущего сезона в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш был признан лучшим игроком матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2) по версии РУСТАТ.
Он забил гол и набрал самый высокий индекс РУСТАТ в матче – 257.
Жедсон нанeс 2 удара по воротам, 1 из которых пришeлся в створ, создал 1 голевой момент, выиграл 9 из 17 единоборств, совершил 3 входа в финальную треть, 4 удачные обводки, 2 отбора, 5 перехватов, 4 подбора, 5 удачных действий в чужой штрафной. Показатель ожидаемых передач Жедсона составил 0.72 – самый высокий в команде.
«257. Жедсон установил рекорд этого сезона РПЛ по индексу РУСТАТ. Машина», – написал телеграм-канал ФК «Спартак-Москва».
- 26-летний Жедсон Фернандеш провел свой 3-й матч за красно-белых.
- «Спартак» приобрел португальца за 20 779 220 евро плюс еще 7 272 729 евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
Источник: телеграм-канал «РУСТАТ»