Игрок «Спартака» установил рекорд текущего сезона в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш был признан лучшим игроком матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2) по версии РУСТАТ.

Он забил гол и набрал самый высокий индекс РУСТАТ в матче – 257.

Жедсон нанeс 2 удара по воротам, 1 из которых пришeлся в створ, создал 1 голевой момент, выиграл 9 из 17 единоборств, совершил 3 входа в финальную треть, 4 удачные обводки, 2 отбора, 5 перехватов, 4 подбора, 5 удачных действий в чужой штрафной. Показатель ожидаемых передач Жедсона составил 0.72 – самый высокий в команде.

«257. Жедсон установил рекорд этого сезона РПЛ по индексу РУСТАТ. Машина», – написал телеграм-канал ФК «Спартак-Москва».