Челестини считает, что ЦСКА мог разгромить «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги матча 5-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).
– Понятно, что во втором тайме они воодушевились, они проигрывали 0:3, им нужно было отыгрываться. У нас были свои моменты, мы могли несколько эпизодов реализовать, делать 4:1 и уже закрывать игру.
– Вы сегодня сделали только две замены. Хотелось бы сделать больше?
– Мы сегодня играли в гостях у «Динамо», не так‑то легко было играть. Было очень высокое давление, поэтому выводить молодого, неопытного игрока в такой матч… Я предпочел оставить основную обойму, не делать замену, потому что при таком накале страстей играть очень сложно.
- Голы у ЦСКА забили Матеус Алвес на 13-й минуте, Милан Гайич на 21-й и Матвей Кисляк на 42-й. У «Динамо» отличился Денис Макаров на 49-й минуте.
- ЦСКА занимает 2-е место в РПЛ с 11 очками после 5 туров.
Источник: «Матч ТВ»