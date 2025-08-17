Карпин сказал, как будет выводить «Динамо» из сложившейся ситуации

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о матче 5-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).
– Как думаете выходить из этой ситуации?
– Только работой. Не согласен, что игра оставляет желать лучшего. Никто не ожидал ошибки Бителло. Первые 15 минут одна команда была на поле. Мы создавали моменты. Было то, что в идеале хотелось бы видеть. Да, возможно, этот момент с Бителло повлиял психологически. Второй тайм и 15 минут первого вселяют надежду исключить ошибки.
– Что скажете болельщикам?
– Будем работать дальше. Надеюсь, что будет результат. Не будет таких глупых ошибок, что в кубковом матче с «Краснодаром» (0:4), что в сегодняшней игре.
- Голы у ЦСКА забили Матеус Алвес на 13-й минуте, Милан Гайич на 21-й и Матвей Кисляк на 42-й. У «Динамо» отличился Денис Макаров на 49-й минуте.
- Бело-голубые занимают 12-е место в РПЛ с 5 очками после 5 туров.
Источник: «Матч ТВ»