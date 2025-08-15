Бакаев определил лучший этап в карьере – он был не в «Спартаке»

Полузащитник Зелимхан Бакаев вспомнил время в тульском «Арсенале».

Бакаев был в аренде в «Арсенале» в 2018-2019 годах.

Игрок провел за туляков 29 матчей, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.

Сейчас 29-летний футболист в «Локомотиве».

– На каком отрезке карьеры ты ощущал себя кайфовее всего?

– В Туле. Тогда собрался лучший коллектив: Мирзов, Григалава, Хагуш. Я кайфовал от всех процессов. И команда была сильная – в один из моментов мы не проигрывали 12 матчей подряд.

– Тренировал вас Олег Кононов.

– Мне подходил стиль футбола, который он ставил. А главное – Кононов мне доверял.

– Почему у него не получилось в «Спартаке»?

– А у кого в последние годы получилось?

– У Тедеско.

– Второе место? Для «Спартака» нет места, кроме первого.