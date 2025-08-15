Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бакаев поделился, что мог вернуться в «Спартак»: «Возвращение показалось реальным»

Бакаев поделился, что мог вернуться в «Спартак»: «Возвращение показалось реальным»

Сегодня, 18:21

Полузащитник Зелимхан Бакаев рассказал, что год назад мог вернуться в «Спартак».

  • «Спартак» не продлил контракт с Бакаевым летом 2022 года.
  • Игрок ушел свободным агентом в «Зенит».
  • Сейчас Зелимхан в «Локомотиве».

– Ты же мог вернуться в «Спартак»? Писали, что ты мог стать частью сделки по переходу Соболева из «Спартака» в «Зенит».

– Была такая возможность. В «Спартаке» сменилось руководство, и возвращение показалось реальным.

– Почему не срослось?

– Фон от перехода в «Зенит», год без игровой практики… Но точно не знаю.

Еще по теме:
Бакаев подробно рассказал о трансфере из «Спартака» в «Зенит»: «Я был против» 11
Бакаев назвал причину трудностей у Глушенкова в «Зените» 5
Бакаев рекомендовал Батракову не переходить в «Зенит» 16
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Бакаев Зелимхан
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Зенит»
18:59
1
Бакаев поделился, что мог вернуться в «Спартак»: «Возвращение показалось реальным»
18:21
ФотоКононова уволили из «Торпедо»
18:10
4
Акинфеев двумя словами описал трансфер Сафонова в «ПСЖ»
17:40
2
Барко прокомментировал информацию об уходе из «Спартака»
17:13
18
Набабкин заявил о завершении карьеры
17:00
1
Бакаев подробно рассказал о трансфере из «Спартака» в «Зенит»: «Я был против»
16:34
11
Аленичев определил двух лишних игроков в «Спартаке»
16:23
7
Раскрыта зарплата Самошникова в «Спартаке»
16:05
4
Все новости
Все новости
Аленичев заявил о регрессе легионера «Спартака»: «Все устраивает в Москве, зачем напрягаться?»
18:30
1
Губерниев дал «Спартаку» совет насчет Станковича
18:05
5
Бубнов дал совет Сперцяну, как быть с предложением из Англии
17:24
1
Барко прокомментировал информацию об уходе из «Спартака»
17:13
18
Набабкин заявил о завершении карьеры
17:00
1
«Матч ТВ» показывает все без исключения игры «Зенита» в сезоне – других таких команд нет
16:49
15
Бакаев подробно рассказал о трансфере из «Спартака» в «Зенит»: «Я был против»
16:34
11
Аленичев определил двух лишних игроков в «Спартаке»
16:23
7
Раскрыта зарплата Самошникова в «Спартаке»
16:05
4
Детали трансфера Самошникова в «Спартак»
15:45
2
Бакаев назвал причину трудностей у Глушенкова в «Зените»
15:35
5
Прогноз Бубнова на матч «Спартак» – «Зенит»
15:32
8
Журналист рассказал о ситуации с питанием на базе «Зенита»
15:30
3
Комличенко сказал, что лучше делать клубам РПЛ, «чем покупать иностранщиков»
15:27
3
«Секс люблю»: 76-летний Ловчев ответил на вопрос о секрете молодости
15:25
7
Бакаев рекомендовал Батракову не переходить в «Зенит»
15:20
16
Карпин рассказал, как ему разрешили совмещать работу в сборной России и «Динамо»
15:14
2
Фото«Акрон» отправил рекордсмена клуба в аренду
15:02
1
Медведев назвал странной предматчевую церемонию «Спартака»
14:57
13
Бубнов отреагировал на предложение Губерниева позвать Талалаева в «Спартак»
14:49
5
Карпин – о детском футболе: «Не будет профессиональных тренеров при зарплате 20-30 тысяч рублей»
14:44
Реакция Медведева на информацию журналистов о «Зените»
14:27
14
Назван размер зарплаты, которую Белтрану предложили в ЦСКА
14:08
5
В «Зените» оценили работу академии клуба
13:54
9
Бакаев – о критике от Заремы: «Не буду спорить с женщиной, которая не так хорошо разбирается в футболе»
13:41
4
В комиссии РФС оценили решение судьи отменить гол Кордобы в матче с «Оренбургом»
13:25
1
ФотоНазваны судьи матчей 5-го тура РПЛ
13:09
14
Стало известно, почему не состоялись переходы Кена и Куэсты в «Спартак»
12:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 