Бакаев поделился, что мог вернуться в «Спартак»: «Возвращение показалось реальным»

Полузащитник Зелимхан Бакаев рассказал, что год назад мог вернуться в «Спартак».
- «Спартак» не продлил контракт с Бакаевым летом 2022 года.
- Игрок ушел свободным агентом в «Зенит».
- Сейчас Зелимхан в «Локомотиве».
– Ты же мог вернуться в «Спартак»? Писали, что ты мог стать частью сделки по переходу Соболева из «Спартака» в «Зенит».
– Была такая возможность. В «Спартаке» сменилось руководство, и возвращение показалось реальным.
– Почему не срослось?
– Фон от перехода в «Зенит», год без игровой практики… Но точно не знаю.
Источник: Sport24