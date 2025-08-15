Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов дал совет Сперцяну, как быть с предложением из Англии

Бубнов дал совет Сперцяну, как быть с предложением из Англии

Сегодня, 17:24
1

Экс-спартаковец Александр Бубнов скептически относится к возможному трансферу Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Саутгемптон».

«Эдик, нечего тебе там делать. Во-первых, Чемпионшип. Во-вторых, тебя там «убьют». Они там играют очень жeстко и грязно. Потом, в таком режиме ты не играешь в первенстве России. Там все игры тяжeлые, все игры бьют, идeт борьба страшная.

Да, он тебя может ставить, но потом, когда тебя засадят, ты ещe здесь без травм играешь, а там вдруг травму серьeзную – процент риска очень большой. И 100%, даже если он тебя будет ставить, как о Захаряне говорили, ты там лидером не будешь.

Да, они хотят выйти [в АПЛ]. Но если вы даже выйдете, вы будете за выживание бороться. Тебе нужен такой клуб? Ты играй здесь, потом проявляй себя в сборной Армении и иди в более статусные команды, которые будут решать какие-то серьeзные задачи, и вокруг тебя будет более классное окружение. Потому что здесь классного окружения по определению не может быть. Ну, может, один игрок там будет. А так, чтобы классное окружение было, с которым бы ты играл, его не будет», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • В новом сезоне Сперцян забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 7 матчах.
  • Сообщалось, что «Саутгемптон» предложил за хавбека 12 миллионов евро.
  • Самому игроку пообещали зарплату в размере 1,9 миллиона евро в год после уплаты налогов.

Сперцяну предрекли провал в Европе: «Это не будет история, как с Головиным» 2
Сперцян – о предложении от английского клуба: «Все серьезно» 10
«Динамо» пропустило 4-й гол от «Краснодара» из-за дикой вратарской ошибки Лещука 6
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Краснодар Саутгемптон Сперцян Эдуард Бубнов Александр
