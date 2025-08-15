Медведев назвал странной предматчевую церемонию «Спартака»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном срыве трансляции церемонии открытия перед матчем 5-го тура РПЛ со «Спартаком».
– Что вам известно о ситуации с футболками перед завтрашним матчем?
– Предматчевыми церемониями занимается РПЛ. К ним и обращайтесь.
– Что вы думаете о ситуации?
– Разворот двух футболок принимающей команды без разворота футболки гостевой команды на еe стороне не соответствует международной практике и выглядит странно, как если бы на поле играли две спартаковских команды.
- По информации журналиста Максима Алланазарова, «Матч ТВ» по просьбе «Газпрома» звонил в офис «Спартака» с просьбой добавить на поле футболку «Зенита» во время церемонии открытия матча.
- Во время открытия домашних матчей красно-белых в этом сезоне на поле разворачивают две джерси команды: современную и историческую.
- Игра пройдет 16 августа в Москве и начнется в 17:30 мск.
