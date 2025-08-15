Медведев назвал странной предматчевую церемонию «Спартака»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном срыве трансляции церемонии открытия перед матчем 5-го тура РПЛ со «Спартаком».

– Что вам известно о ситуации с футболками перед завтрашним матчем?

– Предматчевыми церемониями занимается РПЛ. К ним и обращайтесь.

– Что вы думаете о ситуации?

– Разворот двух футболок принимающей команды без разворота футболки гостевой команды на еe стороне не соответствует международной практике и выглядит странно, как если бы на поле играли две спартаковских команды.