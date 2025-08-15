Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Медведев назвал странной предматчевую церемонию «Спартака»

Медведев назвал странной предматчевую церемонию «Спартака»

Сегодня, 14:57
5

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном срыве трансляции церемонии открытия перед матчем 5-го тура РПЛ со «Спартаком».

– Что вам известно о ситуации с футболками перед завтрашним матчем?

– Предматчевыми церемониями занимается РПЛ. К ним и обращайтесь.

– Что вы думаете о ситуации?

– Разворот двух футболок принимающей команды без разворота футболки гостевой команды на еe стороне не соответствует международной практике и выглядит странно, как если бы на поле играли две спартаковских команды.

  • По информации журналиста Максима Алланазарова, «Матч ТВ» по просьбе «Газпрома» звонил в офис «Спартака» с просьбой добавить на поле футболку «Зенита» во время церемонии открытия матча.
  • Во время открытия домашних матчей красно-белых в этом сезоне на поле разворачивают две джерси команды: современную и историческую.
  • Игра пройдет 16 августа в Москве и начнется в 17:30 мск.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Медведев Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
suchi-69
1755259202
Это не церемония, а комлание в трансе
Ответить
Romeo 123
1755259356
А целоваеие штанг будет?
Ответить
Каратель помойников
1755259360
Да как они посмели? Ведмедь возмущен,что футболку ЗПРФ не покажут))) ох и гниль же прёт из газпрёма.вот будет домашний матч зинки,так вы там хоть раком стойте
Ответить
Skull_Boy
1755259893
Странно дожить до 69 лет и не научится правильно считать до 100, ЗПРФ
Ответить
Каратель помойников
1755260267
РФС одного клуба,телеканал одного клубы,может сделать и чемп одного клуба? Просто игнорить всем командам и не выходить на поле,пускай технарь лепят,шампиенами станут выиграв все матчи и не пропустив ни одного гола)да и буй с ними,пусть додики тешатся.а команды просто будут нормально играть.пусть и за второе место,но мы то знаем кто настоящим чемпионом будет
Ответить
FROLL007
1755262891
Так ведь у них секта с поклонением на розовое тряпьё. Гыгыгы
Ответить
