Бакаев вспомнил, как его сравнили с Ямалем: «Я тогда сделал ответный ход»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал, что экс-тренер «Химок» Франк Артига высоко отзывался об уровне его игры.

– После одного из матчей Франк [Артига] сравнил тебя с Ямалем.

– Ха-ха, я тогда сделал ответный ход и сказал ему, что мой любимый игрок – Криштиану Роналду.

Но вообще мне по барабану на такие сравнения, я не ребенок.