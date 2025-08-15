Бакаев вспомнил, как его сравнили с Ямалем: «Я тогда сделал ответный ход»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал, что экс-тренер «Химок» Франк Артига высоко отзывался об уровне его игры.
– После одного из матчей Франк [Артига] сравнил тебя с Ямалем.
– Ха-ха, я тогда сделал ответный ход и сказал ему, что мой любимый игрок – Криштиану Роналду.
Но вообще мне по барабану на такие сравнения, я не ребенок.
- Прошлый сезон Бакаев провел в аренде в «Химках».
- В составе подмосковной команды он забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах.
- После перехода в «Локо» хавбек оформил 1+4 в 6 играх.
Источник: Sport24