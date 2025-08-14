Сперцяну предрекли провал в Европе: «Это не будет история, как с Головиным»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко скептически относится к возможному трансферу Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Саутгемптон».
«Что касается Сперцяна и «Саутгемптона», каждый человек – хозяин своей судьбы. Может, ему нравится жить в какой-нибудь английской деревне.
Мне Англия вообще не нравится, тем более английское захолустье. Тот же Кузяев поехал в «Гавр», чтобы жить в портовом городе.
Каждый выбирает что хочет. Может, Сперцяну кажется, что там мeдом намазано, ведь он там мало бывал и думает, что там очень хорошо. Ну, поедет и разочаруется, а через год будет искать команду для аренды, как сейчас делает Чалов.
Мне кажется, что Сперцян в Европе повторит путь Захаряна, Миранчука и Чалова. Это не будет история, как с Головиным», – сказал Червиченко.
- Рыночная стоимость Сперцяна – 25 миллионов евро.
- В новом сезоне он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 7 матчах.
- Сообщалось, что «Саутгемптон» предложил за хавбека 12 миллионов евро.
- Самому игроку пообещали зарплату в размере 1,9 млн евро в год после уплаты налогов.