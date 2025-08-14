Сперцяну предрекли провал в Европе: «Это не будет история, как с Головиным»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко скептически относится к возможному трансферу Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Саутгемптон».

«Что касается Сперцяна и «Саутгемптона», каждый человек – хозяин своей судьбы. Может, ему нравится жить в какой-нибудь английской деревне.

Мне Англия вообще не нравится, тем более английское захолустье. Тот же Кузяев поехал в «Гавр», чтобы жить в портовом городе.

Каждый выбирает что хочет. Может, Сперцяну кажется, что там мeдом намазано, ведь он там мало бывал и думает, что там очень хорошо. Ну, поедет и разочаруется, а через год будет искать команду для аренды, как сейчас делает Чалов.

Мне кажется, что Сперцян в Европе повторит путь Захаряна, Миранчука и Чалова. Это не будет история, как с Головиным», – сказал Червиченко.