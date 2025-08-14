Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сперцяну предрекли провал в Европе: «Это не будет история, как с Головиным»

Сперцяну предрекли провал в Европе: «Это не будет история, как с Головиным»

Сегодня, 20:08
2

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко скептически относится к возможному трансферу Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Саутгемптон».

«Что касается Сперцяна и «Саутгемптона», каждый человек – хозяин своей судьбы. Может, ему нравится жить в какой-нибудь английской деревне.

Мне Англия вообще не нравится, тем более английское захолустье. Тот же Кузяев поехал в «Гавр», чтобы жить в портовом городе.

Каждый выбирает что хочет. Может, Сперцяну кажется, что там мeдом намазано, ведь он там мало бывал и думает, что там очень хорошо. Ну, поедет и разочаруется, а через год будет искать команду для аренды, как сейчас делает Чалов.

Мне кажется, что Сперцян в Европе повторит путь Захаряна, Миранчука и Чалова. Это не будет история, как с Головиным», – сказал Червиченко.

  • Рыночная стоимость Сперцяна – 25 миллионов евро.
  • В новом сезоне он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 7 матчах.
  • Сообщалось, что «Саутгемптон» предложил за хавбека 12 миллионов евро.
  • Самому игроку пообещали зарплату в размере 1,9 млн евро в год после уплаты налогов.

Еще по теме:
Сперцян – о предложении от английского клуба: «Все серьезно» 10
«Динамо» пропустило 4-й гол от «Краснодара» из-за дикой вратарской ошибки Лещука 6
Мусаев отреагировал на информацию об интересе к Сперцяну из Англии
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Краснодар Саутгемптон Сперцян Эдуард Червиченко Андрей
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
56rtl@$
1755196190
Непонятно зачем СМИ постоянно у этого Червиченко его мнением интересуются.Когда то он случайно стал владельцем Спартака. Но это было давно, и даже тогда этот мужик не разбирался в футболе. Какого ( если просто букву х поставлю, это будет у Бомбы матом считаться ? ) ....сейчас у него чего то спрашивают ? Особенно после того как он Спартак каками обсирал.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1755197012
Червь вообще работает где то,кроме как комментирует все события)))
Ответить
Главные новости
Смородская назвала главную проблему «Спартака»
21:56
2
Кубок России. «Ростов» вдевятером проиграл «Пари НН» – 0:1
21:29
4
Смолов определил лучшего молодого футболиста России – это не Батраков
21:09
1
ФотоСафонов выложил фото с Суперкубком УЕФА
20:55
8
В ЦСКА прокомментировали ситуацию с невыплатой денег за трансфер Файзуллаева
20:44
2
«Фиорентина» назвала «Спартаку» цену на Белтрана
20:33
13
Сперцяну предрекли провал в Европе: «Это не будет история, как с Головиным»
20:08
2
Быстров: «Зенит» и «Спартак» – худшие команды РПЛ прямо сейчас»
19:58
11
«Манчестер Юнайтед» может потратить 120 миллионов на камерунского опорника
19:45
Реакция Мостового на уход Станковича с трибуны в матче с «Динамо Мх»
19:28
4
Все новости
Все новости
Колосков поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа
21:43
1
«Фиорентина» назвала «Спартаку» цену на Белтрана
20:33
13
Медведев: «В «Зените» введен план «Перехват»
20:20
16
Сперцяну предрекли провал в Европе: «Это не будет история, как с Головиным»
20:08
2
Быстров: «Зенит» и «Спартак» – худшие команды РПЛ прямо сейчас»
19:58
11
Газзаев оценил игру ЦСКА при Челестини
18:52
ЦСКА продлит контракты с тремя игроками основы
18:35
Девушка Батракова высказалась о разнице в возрасте с 20-летним игроком «Локомотива»
17:53
8
«Я вообще ничего не умею»: Акинфеев ответил на критику тренера вратарей «Краснодара»
17:40
15
Губерниев отреагировал на 0:4 «Динамо» от «Краснодара»
17:30
5
Непомнящий назвал игрока, которого не хватает «Спартаку»: «С ним боролись бы за чемпионство»
17:17
10
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит»
16:41
7
Агент объяснил 0 голевых действий у Комличенко в «Локомотиве»
16:39
3
Губерниев: «Зенит» победит, а Станковича триумфально уволят из «Спартака»
16:30
25
Пальцев назвал свою трансферную стоимость
16:26
9
Фото«Зенит» анонсировал товарищеский матч в сентябре
16:21
1
Угаров – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Две команды в ужасном состоянии»
16:17
1
Парфенов сказал, почему народная любовь принадлежит «Спартаку», а не «Зениту»
16:10
9
В «Балтике» высказались об интересе «Краснодара» и «Локомотива» к Саусю
16:05
Акинфеев сказал, сколько качественных легионеров должно быть в составах клубов РПЛ
15:58
В Италии отреагировали на слова Медведева о Белтране
15:53
1
Бубнов дал совет руководству «Спартака» по Станковичу
15:33
17
Быстров – об РПЛ: «Все лидеры сейчас – русские. Где Луис Энрике? Где Жедсоны-фигедсоны?»
15:04
10
ЦСКА еще не получил денег за трансфер Файзуллаева
14:50
4
Акинфеев объяснил, почему отказался от перехода в «Баварию»
14:33
1
Глава РПЛ высказался об инициативе по ужесточению лимита
14:20
3
Фото«Зенит» поздравил Медведева с юбилеем
14:05
14
Сильянов – о Батракове: «Вдруг сейчас ещe 10 забьeт, и его купит какой-нибудь «Манчестер Сити»
13:53
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 