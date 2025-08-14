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  • Реакция Мостового на уход Станковича с трибуны в матче с «Динамо Мх»

Реакция Мостового на уход Станковича с трибуны в матче с «Динамо Мх»

14 августа 2025, 19:28
3

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о поведении Деяна Станковича. Главный тренер московской команды покинул трибуну, не дождавшись окончания матча FONBET Кубка России против «Динамо Мх».

«Предательством такое назвать нельзя. Деян сидел на трибуне, а на ней тренер может делать все, что хочет. Не думаю, что он уехал сразу. Пошел он в раздевалку, наверное. По моему опыту, многие именно так делали», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» пропустил на 87-й минуте, после чего дисквалифицированный Станкович покинул свою ложу на «Лукойл Арене».
  • На 95-й минуте «Спартак» отыгрался и перевел встречу в серию пенальти.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Станкович Деян Мостовой Александр
Комментарии (3)
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Desma
1755189399
Ну, Саня, здесь ты попал в точку. На трибуне тренер может делать все, что хочет, и даже всхрапнуть чутка от непосильного труда.
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saf05
1755194138
Чмо он.
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