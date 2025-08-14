Реакция Мостового на уход Станковича с трибуны в матче с «Динамо Мх»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о поведении Деяна Станковича. Главный тренер московской команды покинул трибуну, не дождавшись окончания матча FONBET Кубка России против «Динамо Мх».

«Предательством такое назвать нельзя. Деян сидел на трибуне, а на ней тренер может делать все, что хочет. Не думаю, что он уехал сразу. Пошел он в раздевалку, наверное. По моему опыту, многие именно так делали», – сказал Мостовой.