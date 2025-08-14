Быстров – об РПЛ: «Все лидеры сейчас – русские. Где Луис Энрике? Где Жедсоны-фигедсоны?»

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров считает, что ведущими игроками РПЛ стали россияне.
«Самое кайфовое, что в нашем чемпионате сейчас рулят не иностранцы, не дорогие покупки, а те наши, которые показывают классный футбол.
Все лидеры сейчас – русские. Где Луис Энрике? Где Жедсоны-фигедсоны, где они все?
На первые роли вышли Глебов, Батраков, Кисляк, Саусь, Раков. Русские сейчас рулят», – сказал Быстров.
Источник: YouTube-канал «О, Родной футбол!»