Акинфеев – о российском футболе: «Если дно – не смотрите»

Сегодня, 11:28
10

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оценил уровень российского футбола.

– После стольких лет в золотом ЦСКА тебе интересно в нынешней РПЛ?

– Сразу скажу: мне не нравится, когда кто-то заявляет: «Футбол у нас дно». Если дно – не смотрите. Но почему мы свое не любим? Какими бы ни были РПЛ, ФНЛ – это наше. Всегда можно сделать хороший продукт.

К тому же я не скажу, что РПЛ прям такая слабая. Есть команды, которые показывают качественный футбол, конкурируют. Понятно, что это уже не 2010-е, когда начали прибавлять «Рубин», «Спартак», «Динамо»... На протяжении лет семи чемпионат был очень сильным. Может, в четверку-пятерку лучших в Европе входил.

Но сейчас, даже если что-то не так, я не скажу: у нас все плохо. Все равно буду ценить, уважать и любить свое, а не забугорное.

– А смотришь забугорное?

– Не смотрю. Даже не тянет. Во-первых, когда в жизни и так много футбола, он элементарно надоедает. Во-вторых, не так много свободного времени. Если появляется минутка, включаю обзоры. С клубным чемпионатом мира так было – включил, понял, что к чему, и хватит. При этом обзоры тура РПЛ ищу всегда, все голы вижу. Молодежь в ЦСКА постоянно смотрит [полные матчи]. Я – нет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (10)
Чилим.
1755161644
Поддерживаю. Всё верно сказал.
Ответить
edw7777
1755161878
Выделите ему Ладу: забугорное не любит, видите ли. И чтобы ездил только на ней!
Ответить
biber.ru
1755161891
Некоторые любят погорячее
Ответить
Wagatkinow
1755162376
Ответить
alll-333
1755163681
Поддерживаю
Ответить
СильныйМозг
1755165976
Пока не дно. Скоро лимит включат, будет загробное царство! :)))
Ответить
