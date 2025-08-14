Орлов: «Я тоже одно время болел за «Спартак»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что в прошлом болел за «Спартак».

– Успехи «Зенита» часто связывают с мощнейшим спонсором, с тем, что у клуба есть возможность тратить баснословные деньги на трансефры.

– Подождите. А у «Спартака» разве нет могущественного спонсора? Не вижу здесь разницы.

Если взять советский период, то красно-белых поддерживали партийные бонзы, партийная верхушка, члены политбюро! Так что поддержка на всех уровнях была что надо. Клуб, наверное, лучше других решал вопросы жилья в Москве.

А знаете ли вы такой факт, что все театры в столице принадлежали тогда обществу «Спартак»?

– Нет.

– Представляете, какой пиар! Сколько болельщиков у красно-белых было среди творческой интеллигенции! Яншин, Калягин, Гафт. Валентин даже вел один чемпионский вечер «Спартака» по просьбе Старостина. Так что симпатии со стороны известных актеров, артистов поднимали рейтинг красно-белых в обществе.

Не буду скрывать, я тоже одно время болел именно за «Спартак».

– Вот как?

– Ну конечно. А вспомните состав золотой сборной СССР на Олимпиаде-1956. Сколько там было спартаковцев! Огоньков, Масленкин, Нетто капитан, Татушин, Симонян, Ильин, Сальников! Они были нашими героями, кумирами, если хотите. Легенды!

В 1960-м наша сборная выиграла Кубок Европы, а капитаном в ней по-прежнему оставался Нетто.

Идем дальше – 1964 год.

– Уступили в финале чемпионата Европы испанцам – 1:2.

– Да, а счет в той игре открыл спартаковец Галимзян Хусаинов. Просто потрясающий футболист, замечательный! Из-за поражения от команды из страны диктатора Франко Бескова сняли с работы... Партийные руководители всегда влияли на футбольную жизнь. Всегда...