Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов: «Я тоже одно время болел за «Спартак»

Сегодня, 09:33
2

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что в прошлом болел за «Спартак».

– Успехи «Зенита» часто связывают с мощнейшим спонсором, с тем, что у клуба есть возможность тратить баснословные деньги на трансефры.

– Подождите. А у «Спартака» разве нет могущественного спонсора? Не вижу здесь разницы.

Если взять советский период, то красно-белых поддерживали партийные бонзы, партийная верхушка, члены политбюро! Так что поддержка на всех уровнях была что надо. Клуб, наверное, лучше других решал вопросы жилья в Москве.

А знаете ли вы такой факт, что все театры в столице принадлежали тогда обществу «Спартак»?

– Нет.

– Представляете, какой пиар! Сколько болельщиков у красно-белых было среди творческой интеллигенции! Яншин, Калягин, Гафт. Валентин даже вел один чемпионский вечер «Спартака» по просьбе Старостина. Так что симпатии со стороны известных актеров, артистов поднимали рейтинг красно-белых в обществе.

Не буду скрывать, я тоже одно время болел именно за «Спартак».

– Вот как?

– Ну конечно. А вспомните состав золотой сборной СССР на Олимпиаде-1956. Сколько там было спартаковцев! Огоньков, Масленкин, Нетто капитан, Татушин, Симонян, Ильин, Сальников! Они были нашими героями, кумирами, если хотите. Легенды!

В 1960-м наша сборная выиграла Кубок Европы, а капитаном в ней по-прежнему оставался Нетто.

Идем дальше – 1964 год.

– Уступили в финале чемпионата Европы испанцам – 1:2.

– Да, а счет в той игре открыл спартаковец Галимзян Хусаинов. Просто потрясающий футболист, замечательный! Из-за поражения от команды из страны диктатора Франко Бескова сняли с работы... Партийные руководители всегда влияли на футбольную жизнь. Всегда...

  • Орлов в ходе футбольной карьеры выступал за ленинградские «Зенит» и «Динамо», харьковские «Авангард» и «Металлист».
  • По данным официального сайта «Зенита», провел за команду 6 матчей, сыграв 481 минуту.

Еще по теме:
Зарема – о работе Карпина: «Лучшие годы прошли при Федуне»
Семшов упрекнул Станковича в нежелании учить русский язык
Гендиректор «Балтики» ответил, может ли отпустить Талалаева в «Спартак» 7
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Орлов Геннадий
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
suchi-69
1755153936
Гена окончательно в тарасофскую жижу занырнул
Ответить
alp
1755155654
не даром у него погоняло флюгер
Ответить
Главные новости
Зарема – о работе Карпина: «Лучшие годы прошли при Федуне»
10:09
Луис Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
09:50
Орлов: «Я тоже одно время болел за «Спартак»
09:33
2
Семшов упрекнул Станковича в нежелании учить русский язык
09:20
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
09:05
1
Гендиректор «Балтики» ответил, может ли отпустить Талалаева в «Спартак»
08:48
7
Григорян заявил о легкомысленной ошибке Карпина в матче с «Краснодаром»
08:32
1
ФотоСафонов выложил фото из раздевалки «ПСЖ» после победы в Суперкубке УЕФА
08:23
Червиченко – о Станковиче: «Ведет себя как психопат»
08:09
6
Карпин – об игроках, вышедших против «Краснодара»: «Помогли… умереть»
07:50
4
Все новости
Все новости
Гендиректор «Балтики» ответил, может ли отпустить Талалаева в «Спартак»
08:48
7
Червиченко – о Станковиче: «Ведет себя как психопат»
08:09
6
«Фейеноорд» сделал предложение «Спартаку» по Угальде: подробности
01:11
15
Стало известно, сколько «Локомотив» потребует у «Спартака» за Самошникова
00:25
Карпин высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ
Вчера, 23:59
2
Сперцян – о предложении от английского клуба: «Все серьезно»
Вчера, 23:47
6
«Локомотив» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Самошникову
Вчера, 22:33
4
Новичок ЦСКА в пятницу прилетит в Москву: «Сделка готова»
Вчера, 21:35
3
Пономарев: «В России денег до чертовой матери, а пенсии поднять не могут»
Вчера, 21:09
21
«Спартак» улучшил предложение по Самошникову
Вчера, 20:48
6
«Спартак» обсуждает обмен Угальде на форварда «Фейеноорда»
Вчера, 20:20
8
«Динамо» отозвало заявление в ЭСК РФС по итогам матча с «Сочи»
Вчера, 20:08
1
Три клуба обратились в ЭСК по итогам 4-го тура РПЛ
Вчера, 18:50
1
Пономарев одним словом описал работу Челестини в ЦСКА
Вчера, 18:40
5
Гендиректор «Шахтера» высказался против возвращения российских команд в международные турниры
Вчера, 18:10
10
Канчельскис: «Спартак» тратит как «Зенит», но эти деньги просто сгорают»
Вчера, 18:00
8
Орлов объяснил, почему «Зенит» успешнее «Спартака» в российской истории
Вчера, 17:43
11
ЦСКА купит бразильского защитника: подробности
Вчера, 17:35
3
Тренер махачкалинского «Динамо»: «В «Спартак» не пойду»
Вчера, 17:26
6
Дивеев ответил, есть ли у него хроническая травма
Вчера, 16:56
«Спартак» упрекнули за поиск иностранца на замену Станковичу: «9 из 10 последних титулов – у русских тренеров»
Вчера, 16:29
9
Мостовой: «Карпин может еще какую-то сборную взять – женскую или пляжную»
Вчера, 16:04
1
Канчельскис: «Думаю, Станкович уже собрал чемоданы»
Вчера, 15:15
6
Смородская посоветовала «Спартаку» нового тренера: «Станкович – это какое-то несчастье»
Вчера, 14:28
5
Гончаренко высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
Вчера, 13:51
Стала известна позиция «Спартака» по хавбеку из Серии A, которым интересуется «Зенит»
Вчера, 13:39
1
Вингер «Спартака»: «Уверены, что сможем обыграть «Зенит»
Вчера, 13:30
15
Рахимов высказался об интересе «Фиорентины» к Даку
Вчера, 13:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 