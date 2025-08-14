Червиченко – о Станковиче: «Ведет себя как психопат»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поведении главного тренера команды Деяна Станковича.

«Надо ли спасать «Спартак»? А чего его спасать? Если задача на сезон попасть в пятерку, с таким составом даже без тренера или даже со Станковичем ее можно решить. Если руководство что-то хочет выигрывать, тогда, наверное, да, но не спасать, помощь оказывать точно надо.

Футболисты правильно не собраны. Почти каждый матч Станкович психует на бровке. Он ведет себя как психопат и расшатывает психику игроков. Это влияет на их ментальное состояние», – сказал Червиченко.