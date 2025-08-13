Введите ваш ник на сайте
Мусаев оценил разгромную победу «Краснодара» над «Динамо»

Вчера, 23:23

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарии по итогам матча с «Динамо».

  • Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Динамовцы дома проиграли со счетом 0:4.

– Игра получилась достаточно открытой. Мы смело встречали «Динамо» и прессинговали. Мы забили второй и третий мяч, но мы не успокаивались. Каждый матч максимальная дисциплина, максимальная работа.

– Вы часто обыгрываете «Динамо».

– Многие игры были 50 на 50. Не стал бы говорить, что «Динамо» удобный соперник, это очень тяжeлый соперник. Что нравится – «Динамо» играет сами и даeт играть другим.

– Почему капитаном был Кривцов?

– У него есть лидерские качества и мы хотели поддержать его в этом направлении. Диего Коста тоже заслуживает быть капитаном.

Все вице‑капитаны согласились с тем, что Кривцов должен быть сегодня капитаном. Он заслужил.

– После матча вы тепло общались с Карпиным. Он сильно жестикулировал. Расскажете о чeм?

– Наверное, будет некорректно. Пожелал удачи. Надеюсь, что «Динамо» будет играть хорошо в этом сезоне и бороться за высокие места.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Краснодар Динамо Мусаев Мурад
